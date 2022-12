A la hora de preparar mascarillas caseras, cualquiera espera obtener excelentes resultados por las altas propiedades naturales que se encuentran en frutas y alimentos como la miel, el café, la avena, el huevo, el yogurth, entre muchos otros que son ricos en vitaminas y nutrientes que revitalizan la piel.

El extracto de limón contiene vitamina B3, que funciona como antiinflamatorio y beneficia a la pieles secas, y vitamina C, por lo que es un antioxidante natural. Así que su uso en algunas mascarillas y exfoliantes beneficiarán tu rostro si sufres de acné, ligeras marcas o signos de la edad.

El debate entre los beneficios y el riesgo que se corre al no utilizar el limón de manera correcta se encuentra plagado de opiniones divididas, por eso es que aquí en De Última te diremos los pros y contras de incorporar de manera correcta el limón a tu rutina de belleza para que estés bien informada a la hora de utilizarlo y tu piel luzca radiante.



Foto: Pexels



Ventajas de utilizar limón en mascarillas caseras

El limón es un ingrediente rico en vitamina C, un nutriente clave en la producción de colágeno que sirve para prevenir la producción de arrugas y el envejecimiento a temprana edad.

Ayuda en el desvanecimiento de las cicatrices, manchitas causadas por el sol o la hiperpigmentación, ya que tiene un efecto regenerador y aclarador en la piel que ayuda a unificar el color del rostro y aporta luminosidad.

En cuanto al acné, el limón también es benéfico, pues, gracias a su poder astringente, limpia los poros de la piel a profundidad y evita el desarrollo de bacterias, por lo cual es un buen ingrediente natural para frenar la producción excesiva de grasa en la cara, que muchas veces es el factor que propicia los brotes de acné.

Para la preparación de exfoliantes naturales es un excelente ingrediente, ya que, por su efecto regenerador y limpiador, será perfecto para remover las células muertas a la hora de exfoliar tu piel.

Sin embargo, todos estos beneficios vienen con ciertas restricciones que si no las llevas con cuidado podrían perjudicar tu piel más de lo que imaginas.



Peligros de usar limón en mascarillas

La primera advertencia es que dermatológicamente no está 100% aprobado el uso directamente del limón en la piel. La manera en que se incluye en recetas caseras es con unas cuantas gotas, así que es importante que no excedas la cantidad indicada.



La exposición al sol perjudica altamente el utilizar limón como ingrediente de tus mascarillas. Si la receta incluye este cítrico deberás utilizarla forzosamente solo de noche, lavar tus rostro después de retirarla y, por la mañana, volver a lavar tu cara y usar protector solar para que no se dañe tu piel si quedan restos de limón. Evita exponerte directamente al sol.

Antes de probar alguna mascarilla nueva, realiza una prueba de alergia sobre tu mano, si notas alguna reacción adversa, consulta a tu dermatólogo inmediatamente.



Foto: Pexels

