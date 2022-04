Belinda, conocida como la princesa del pop, nos ha dejado claro que se encuentra haciendo cambios en su vida y en su carrera, ya que después de su rompimiento con Christian Nodal, la cantante desapareció de las redes sociales y, como era de esperarse, su regreso fue triunfal.

Desde su reaparición, hemos visto a Beli muy activa en nuevos proyectos, como su regreso a la pantalla con su actuación en "Bienvenidos a Edén" de Netflix, y vimos a la cantante con todo el elenco promocionando la nueva serie, luciendo más sexy que nunca, demostrando que los días de tristeza y desamor quedaron atrás.

Y todo parece indicar que apenas es el comienzo de esta nueva versión de Belinda, pues no para de enamorar a sus fans con los looks más atrevidos y sensuales que la hacen lucir como toda una diva de la moda y la belleza. Recientemente volvió a encender las redes al usar un sensual look con un escote prominente en su espalda que le robó hasta los suspiros a sus fans.



Foto: Instagram @belindapop

Belinda tiene el crop top que todas vamos a querer llevar en primavera

A través de su Instagram, Belinda posó hasta con su perrito, pero lo hizo mientras lucía más sexy que nunca, pues aunque amamos a las mascotas de la cantante, nuestros ojos no pudieron apartarse del increíble crop top que protagonizó su look.



Foto: Instagram @belindapop

Belinda vistió un crop top negro que nos enamoró de inmediato, pues si bien esta pieza es un básico que nunca sale de nuestro clóset, el crop top de la cantante fue todo menos aburrido. Un diseño con lazos cruzados y mangas largas, que dejó al descubierto su abdomen y toda su espalda con un prominente escote.



Foto: Instagram @belindapop

Lo combinó con un pantalón de cintura alta del mismo color y unos tacones destalonados de punta fina.

Para complementar su look de impacto, Belinda llevó un maquillaje natural, el pelo suelto y lacio, además de agregar unos lentes de sol, que son el accesorio ideal para elevar cualquier estilo.



Foto: Instagram @belindapop

