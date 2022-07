Belinda se luce este verano en trikini color vino

Antes de regresar a México para su presentación en el Machaca Fest, Belinda fue vista disfrutando de los hermosos paisajes de España. Y, lo que más llamó la atención fue su espectacular figura en un trikini color vino.

La princesa del pop latino se presentó el pasado fin de semana en el Machaca Fest ,en Monterrey, donde dejó fascinados a todos los asistentes con sus éxitos que se remontan a los inicios de su carrera y que siempre son bien recibidos por todos sus fanáticos.

Sin embargo, no hay que olvidar que después de su ruptura con Christian Nodal hace unos meses, la cantante compartió que se iría a vivir a España, por lo que es común verla compartir contenido en el país europeo, tal como lo hizo antes de su llegada a México, en sus historias de su cuenta de Instagram, donde se le vio disfrutando en Playa Blanca en la lujosa Villa Kamezí.

La intérprete lució un ajustado trikini en color vino. Este se sujetaba de su cuello y tenía un escote en la espalda, mientras que en la parte del abdomen se hacía la unión. Beli acompañó el look con unos lentes de sol negros que la hacían lucir espectacular.

Esta prenda es una de las mejores elecciones para el verano pues estiliza la figura al marcar la cintura y hacerla ver más pequeña.



Foto: Instagram @belindapop

Look con trikini como el de Belinda

El trikini es un traje de baño de una sola pieza, pero que por la parte trasera el diseño hace parecer que está constituido por 2 piezas.

Esta prenda se encuentra en tendencia, pues te hace lucir sexy, estiliza la silueta y aporta un toque diferente a tu estilo.

Los trikinis son muy versátiles, pues los hay para todos los gustos. El color, las aberturas, el corte, son algunos de los elementos que suelen variar. Y, si no quieres enseñar tanta piel puedes añadir un kimono.

Es muy sencillo conseguir este traje de baño. Los hay en tiendas de lujo y también las más económicas se encargan de comercializarlo.

La única desventaja de este modelo es que, si te llegas a broncear, tu tono de piel quedará disparejo, esto debido a las diferentes aberturas con las que cuenta el trikini. Así que lo mejor es utilizar bloqueador solar por todo el cuerpo.



Foto: Shein

Aunque, si lo tuyo no es este tipo de diseño, puedes optar por otros modelos de trajes de baño, tales como el bikini, la pieza tradicional que consta de 2 piezas; el tankini, cuya parte superior es parecida a una camiseta lo que permite cubrir un mayor cantidad de piel y es ideal para las mujeres que prefieren no enseñar tanto; traje de baño de cintura alta, este look estuvo de moda durante la década de los años 30, es un estilo vintage y clásico, además visualmente hace lucir una cintura más pequeña, por lo que le va bien a todos los tipos de cuerpo.

Si bien puedes elegir un look tal como el de Belinda para lucir a la moda este verano, al final lo más importante es que te sientas cómoda y segura.

