Nuevamente Belinda se encuentra en medio del escándalo. Su gran belleza ha sido consumida por miles de fanáticos que están dispuestos a seguirla no importa qué. Y es que luego de que la cantante compartiera una serie de fotos de ella en el agua con un look distinto y un vestido lencero completamente mojado, hoy la sensualidad de Belinda impacta a todos.

Y es que la cantante a través de su cuenta oficial y de su cuenta personal (aquella que pensábamos que era una fan account pero que hoy ya todo indica que también tiene acceso la cantante) compartió dos looks realmente fascinantes y que robaron la atención de todas las famosas. Se trata de Belinda en lencería luciendo completamente sensual con un baby doll transparente y un brasier color nude con aplicaciones de cristal y una peluca rubia. En estas fotos, la cantante de “Amor a primera vista” lució espectacular con un maquillaje natural ligeramente cargado para que pueda sentirse el glamour.

Por otra parte, en la cuenta “Belinda Peregrin” vimos parte del vestuario que la cantante llevará en la nueva entrega de La Voz Azteca, y este vestuario sí que nos dejó con el ojo cuadrado pues se trató de un traje completo con una silueta ajustada (que dejó ver sus increíbles curvas) y un top estilo smokin con solapas blancas que también resultaban ser un gran escote profundo que llegaba hasta arriba del ombligo.

Belinda llevó este look con su más reciente cambio de look, un bob mediano con puntas hacia dentro y un maquillaje muy natural. Sin duda esta prenda la hizo ver mejor, pero estamos seguros que la mayoría prefirió sus fotos en lencería. Aún así, este look nos inspira a arriesgarnos con nuestra ropa y usar aquellas prendas que nos hacen lucir excelente. Recuerdalo: te vistes para ti y no para alguien en específico y si una prenda te hace sentir increíble, entonces ¡úsala!