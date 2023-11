Deslumbrante y a la moda como siempre, Belinda no deja de sorprender y robar miradas por doquier con sus looks únicos y originales. Con una gran variedad de prendas con brillos, bonitos vestidos, tops y blusas, bikinis de muchos tipos y looks monocromáticos, es una de nuestras celebridades favoritas para inspirar nuestro estilo.

La guapísima actriz y cantante siempre luce elegante, sofisticada y muy bella, pues tiene un look perfecto para cada ocasión dentro y fuera del escenario, que combina con su personalidad segura y alegre.

Y esta ocasión no ha sido la excepción, pues el día de ayer fue partícipe de la apertura de la PopUp Store de Shark Beauty MX como embajadora de dicha marca, un evento para el que sin duda escogió el outfit ideal con un total look negro.

Foto: Instagram @belindapop

El total look negro con cinturón de Belinda: elegante y chic

Como ya te contamos, Belinda participó como embajadora de Shark Beauty MX, y sin duda un evento tan importante como este ameritaba un look sofisticado y elegante con el que resaltara su belleza.

Por esta razón la cantante eligió un total look negro con vestido en manga larga y cuello alto, medias transparentes, botas de charol, un bolso con cadena dorada, lentes y un cinturón grueso que resaltó su cintura y le dio un aire aún más estilizado a su outfit.

Para el maquillaje y peinado eligió un estilo bastante sencillo, un maquillaje muy natural y su rubia cabellera suelta haciendo un juego perfecto con su look.

Foto: Instagram @sharkbeautymx

Total look: sencillo y perfecto

Para esos momentos donde no sabes qué ponerte, el tiempo se te acaba, necesitas verte elegante o simplemente no quieres complicarte la vida eligiendo un outfit adecuado para cada ocasión, un total look negro te sacará de apuros.

Y es que este tipo de outfits son muy sencillos, pues únicamente debes vestir las prendas de un mismo color. Para esta tarea, los conjuntos de falda y top, vestidos, trajes e incluso los enterizos serán una excelente opción.

Lo mejor de estos looks es que te verás increíble y será muy sencillo lograrlos, pues solamente bastará con agregar un lindo bolso, accesorios, maquillaje, peinado y calzado adecuados a tu outfit.

Algunas firmas de moda como Bershka, Zara, H&M y Shein cuentan con una enorme variedad de prendas para armar total looks perfectos para ti.

Cinturones: un infaltable en tu armario

Un accesorio que puede hacer más interesante, llamativo y elegante tu look es un buen cinturón, que podrás encontrar por todas partes y en una gran variedad de diseños.

Por encima de blusas, chaquetas, abrigos, enterizos y vestidos, este accesorio será el complemento perfecto para tu total look o para cualquier otro outfit con el cual quieras usarlo. Su versatilidad hará posible que logres una gran variedad de estilos con una sola pieza.

Y si hablamos de los cinturones gruesos, seguramente te encantará la idea de estilizar y lucir tu cintura usando uno, pues te verás elegante y sofisticada si lo combinas con prendas clásicas y femeninas, como un vestido.

Foto: Instagram @belindapop

Ahora que ya lo sabes, atrévete a probar este tipo de looks y lucir tan increíble como Belinda.

