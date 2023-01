Belinda, Dulce María y Juanpa Zurita en la nueva campaña de Boss

Bajo el icónico lema de empoderamiento “Sé tu propio jefe” (Be Your Own Boss), Boss lanza su nueva temporada en compañía del lado más personal de las celebridades, para de esta manera inspirar a las personas a aprovechar su potencial viviendo la vida con estilo, confianza y bajo sus propios términos.

La inspiradora campaña a nivel global cuenta con la participación de Gigi Hadid, Demi Lovato, Naomi Campbell, Maluma, Macaulay Culkin y Christina Ricci, entre muchas otras personalidades de distintos ámbitos que pretenden inspirar con sus historias de origen.



Foto: Instagram @boss

En México, los brillantes representantes de la campaña para la nueva colección de Boss son Belinda, Dulce María, Juanpa Zurita, Alejandro Speitzer y Kenia Os, quienes postearon en sus cuentas de redes sociales una foto reciente de su rostro con una foto de su infancia, que retrata a la perfección su camino hacia el triunfo.



Foto. Instagram @juanpazurita



La nueva colección de Boss

La colección primavera-verano 2023 de Boss muestra una estética audaz, que combina el espíritu urbano con un estilo de vida veraniego y fuera de lo común en la paleta de colores característica de la marca: negro, blanco y camel.

Como resultado se obtiene una colección que es la mezcla perfecta entre prendas de sastrería ligera y la moda deportiva de manera elegante, sofisticada y vanguardista.

Leer también: Doja Cat sorprende cubierta con 30 mil cristales de Swarovski



Foto: Instagram @belindapop

Las prendas sueltas, con una silueta dinámica, versátil y elegante, le dan a esta colección la capacidad de empoderar a cualquiera a través de la ropa que usa para sumar su historia de éxito a la de las personalidades que le dan vida a la campaña.

Las fotografías de las celebridades con personalidad Boss siempre supieron lo que querían ser en la vida; además de inspirar, retratan la manera tan breve que puede verse el camino a la grandeza después del gran esfuerzo, dedicación y trabajo que implica llegar a ella.



Foto: Instagram @dulcemaria

Boss persigue conectar genuinamente con la comunidad que ha creado. A través de esta campaña busca impulsar la ambición personal de forma motivante, mientras muestra de manera creativa y significativa su nueva colección.



Foto: Instagram @keniaos

Leer también: Galilea Montijo se pone el mismo mini vestido de tul que Belinda

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters