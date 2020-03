Si bien esta temporada de cuarentena, no necesariamente significa que estés de vacaciones, sí puedes organizar mejor tu tiempo y aprovecharlo en actividades que siempre has querido realizar, como meditar, hacer ejercicio, redecorar tu casa, limpiar tu armario o mejorar tus técnicas de maquillaje.

Si esta última te llama la atención, entonces debes seguir leyendo porque a continuación te dejamos cinco cuentas de Instagram de beauty bloggers y makeup artists que de manera sencilla y amena te enseñan a maquillarte paso a paso, hacen reseñas de productos y te dan tips de cuidados para la piel.

Leer también: Conoce las tendencias de maquillaje de 2020

The Urban Beauty

La mexicana Pau Florencia fue editora de belleza de la revista Elle México por unos cuantos años, pero su pasión por el skincare y el maquillaje la llevaron a crear su canal de youtube donde comparte todos sus conocimientos e impresiones de este fascinante mundo del beauty. En su cuenta de Instagram (en la que ya tiene unos 234 mil seguidores) muestra su día a día desde que comienza a preparar su piel en la mañana hasta cómo se desmaquilla y la cuida antes de acostarse. Lo mejor de su cuenta son los tutoriales rápidos que sube a sus historias de diferentes dificultades (desde lo más básico a lo más elaborado) y el uso de productos de lujo y de bajo costo con los que sus seguidoras pueden adaptarse según sus presupuestos y necesidades. Además, es amante del nail art ,por lo que también puedes conseguir algunas inspiraciones en su perfil. Instagram: @theurbanbeauty

MM.Blogg

Rosshanna Bracho es una venezolana que reside actualmente en México y que a pesar de tener tiempo en el mundo del blogging decidió segmentar su faceta de beauty blogger en su cuenta de Instagram MM.Blogg, donde ella misma se confiesa no ser una especialista sino una aficionada. Lo entretenido de su canal es que improvisa looks de acuerdo a lo que tiene a su disposición en ese momento, a su estado de ánimo o algún tema que la inspire, creando maquillajes impresionantes. Y aunque en sus redes puedes conseguir una gran variedad de opciones, si eres fanática del glitter o los acabados con mucho brillo, definitivamente, ella será tu gurú para conseguirlos. ¡Ah! Y, por supuesto, es de las que opinan que el cuidado de la piel es primero, por lo que también te sorprenderá con consejos de productos y tratamientos cosméticos. Instagram: @mm.blogg

Lilia Cortés

Es una apasionada del maquillaje que comenzó hace unos años a compartir en su canal de youtube sus rutinas de belleza y cuidado del pelo, y hoy en día cuenta con más de 350.000 seguidores. Reconocimiento que se ha ido ganando gracias a su manera de crear looks fáciles para todas y perfectos para llevar en diferentes ocasiones. Sus reseñas de productos para el cuidado de la piel son muy útiles para mujeres de todas las edades, y su premisa de que no hay una piel perfecta pero puedes conseguir que luzca sana, sumado a sus técnicas de maquillaje, te inspirarán para crear y construir nuevos looks sin necesidad de ser una experta. Si, además, te apasiona todo el mundo de la cosmética y el blogging, puedes escuchar su podcast Beauty Gals, junto a Esa Martínez. Instagram: @lilia_cortes

Anna Sarelly

En las redes de Anna puedes encontrar de todo, desde moda hasta belleza. Pero notarás que sus tutoriales de maquillaje y skincare son tan detallados (y divertidos) que hasta la más inexperta logrará un look para sentirse orgullosa. Se distingue porque trata de abordar las necesidades que cualquiera pueda tener: maquillaje para las que usan lentes, para cuando vas a ir a un antro o a una boda, tutoriales para quienes no les gusta maquillarse o para aquellas cuyo presupuesto solo les alcanza para productos en el tianguis. También hace comparaciones entre marcas y reseñas de lanzamientos, siendo muy honesta a la hora de decir lo que le va bien y lo que no le gustó. Instagram: @annasarelly

Luisa Cárdenas

Al igual que Rosshanna, Luisa es venezolana, radicada en México. Acceder a sus perfiles es entrar a una zona zen, donde aprenderás de skincare y maquillaje. Pero también un poco de cocina y decoración. Es muy honesta y abierta con sus seguidores. No le importa presentarse ante la cámara si tiene un brote de acné o si el pelo no está en sus mejores días. Al contrario, empatiza con tus necesidades y a partir de su experiencia te da recomendaciones para sentirte y verte bien. Sus tutoriales de maquillaje son muy sencillos y es que su personalidad la lleva a crear looks muy naturales que puedes lucir cómodamente en el día y adaptar con delicado glamour para la noche. En su perfil de Instagram tiene disponibles rutinas de cuidado para las pieles secas, grasas o delicadas, y recomienda productos para diferentes necesidades y zonas del cuerpo. Instagram: luisacardenas

Pamela Segura

No es precisamente una beauty blogger (aunque tiene todo para serlo), pero sí una de las mejores makeup artist de México que ha colaborado con proyectos editoriales y publicitarios, así como con importantes marcas de belleza, y ha maquillado a reconocidas modelos y celebridades. Su personalidad serena y didáctica te encantará y querrás seguirla tanto en su canal de youtube con en su cuenta de Instagram. Es muy creativa y siempre está a la vanguardia de las tendencias. También es una maga para convertir una piel con imperfecciones o detallitos en un lienzo perfecto para un beauty look de impacto. Le encanta jugar con el color y experimentar con los trazos, por lo que si deseas aprender a maquillarte de una manera diferente o perfeccionar ciertas técnicas, debes seguirla de inmediato. Instagram: @pametp

Por: Lavinia Muñoz