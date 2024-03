La moda de Balenciaga no deja a nadie indiferente. En la pasarela de la Semana de la Moda de París, una modelo que desfiló con las últimas prendas de la colección otoño/invierno 2024 de Balenciaga lució un vestido azul y agregó un accesorio inesperado a su outfit: un rollo de cinta adhesiva a modo de pulsera. El vestido también tenía cinta adhesiva transparente para generar un efecto drapeado y definir la silueta de la modelo.

Este provocativo artículo ha llamado la atención de los internautas. Sin embargo, no es la primera vez que Balenciaga incorpora esta textura a su catálogo. En 2022, Kim Kardashian asistió a un desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París vestida con uno de los looks más arriesgados del evento: un catsuit envuelto con cinta de precaución.

¿El brazalete de cinta es real?

Esta no es la primera vez que la marca convierte artículos cotidianos en una opción de vestimenta de lujo. El diseñador Demna Gvasalia, director creativo de la firma, no teme traspasar los límites creativos de la ropa de lujo ni apostar por la moda irónica y experimental.

En 2022, la marca presentó la bolsa de basura que ha sido considerada como la "más cara del mundo" para su colección otoño/invierno 2022. Balenciaga también lanzó unos tenis rotos y sucios con valor de 1,850 dólares, ese mismo año.

Foto: Balenciaga

En cuanto al brazalete de cinta, la idea es que luzca holgadamente en la muñeca, como se muestra en la imagen compartida en la página oficial de Balenciaga. Se ofrecerá en tallas S, M y L. La cuenta de TikTok @highsnobiety subió un modelo mostrando el brazalete de cinta y preguntando a sus seguidores si comprarían la nueva pulsera de Balenciaga.

Actualmente, la marca también cuenta con playeras y sudaderas con el nombre de Balenciaga escrito con cinta, así como con gorras que tienen una cinta negra para cubrir el nombre de la marca.

Foto: Balenciaga

Declaraciones del diseñador Denma Gvasalia

Demna presentó algunas notas de voz para explicar la colección en sus propias palabras. Stylenotcom compartió lo siguiente como uno de los puntos más importantes de su declaración:

“Como sabes, me gusta cuestionar las cosas que me importan a través de mi trabajo, y algunas de las preguntas en las que he estado pensando últimamente son: ¿Qué es el lujo? ¿Qué es la moda y por qué es importante? ¿Para quién hago lo que hago? ¿Es la moda suficiente? En un mundo sobresaturado de contenidos, ¿cualquier cosa es suficiente? ¿Qué es suficiente? Lo importante no es necesariamente encontrar respuestas, sino el proceso de cuestionamiento en sí mismo”, señaló el diseñador.

“Quería que este espectáculo representara un vínculo entre el pasado y el futuro de Balenciaga como casa basada en el valor creativo. Comienza con siluetas y temas directamente inspirados en el legado de Cristóbal Balenciaga y evoluciona hacia una mayor experimentación con las ideas que componen mi trabajo: el replanteamiento del concepto de belleza, la forja de un estilo inmediatamente reconocible y la consideración de cómo el cuerpo interactúa con las prendas”, declaró sobre su nueva colección.

¿Qué opinas del nuevo brazalete de cinta de Balenciaga? ¿Te animarías a sumarte a esta moda que reivindica los artículos de papelería y oficina?

