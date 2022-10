Así vivimos la coronación de Mexicana Universal Guerrero en Taxco

El pasado viernes 21 de octubre, De Última tomó sus maletas y viajó con dirección al Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón, ubicado en Guerrero, para poder conocer de primera mano a la nueva representante del estado en el concurso Mexicana Universal.

Durante nuestro viaje a este destino turístico tan encantador, vimos varias cosas por las cuales regresaríamos sin ninguna duda, pero también nos dimos cuenta de que Taxco de Alarcón es el mejor amigo de nuestros joyeros, cuna de uno de los orfebres más reconocidos del país, Daniel Espinosa, y un lugar con un potencial increíble para ser un destino que abraza la moda.

Además de ver la coronación de Andrea Farril, en el taller-museo “Casa de Plata” de Espinosa aprendimos de primera mano todos los procesos por los que pasa la plata para formar parte de nuestros looks más icónicos. Así que no dejes de leer, pues te contaremos todo el "behind the scenes" más cool de la coronación y los detalles más hot que viven detrás de tus accesorios de plata.





Nuestra llegada al taller-museo “Casa de Plata” de Daniel

Nuestra experiencia inició en el taller-museo “Casa de Plata” del orfebre originario de Taxco, Daniel Espinosa. En esta preciosa casa estilo californiano, se montó un estudio dedicado en cuerpo y alma en trabajar plata y dentro de estas paredes (que también son abiertas al público) se crean las últimas colecciones de Daniel con procesos totalmente manuales que pueden llevar hasta 6 horas de trabajo para tener una sola pieza.



Foto: Especial

Muchas veces pensamos que la extracción y el trabajo con metales preciosos es algo que en nuestra industria puede bien pasar “casi desapercibido” pero, con una visita a la Casa de Plata, logramos entender que nuestros accesorios tienen un valor extra que les permite ser protagonistas cuando los usamos. Para que te des una idea, la plata se tiene que derretir para que se pueda crear una barra que será procesada para iniciar a dar forma al accesorio que se pida en ese momento.



Fotos: Especial

Después de ver estos pasos, conocimos las entrañas del taller, lugar donde nuestras joyas toman forma y son trabajadas manualmente para que tengan esos detalles que las hacen únicas en su tipo. De la misma forma, al terminar el proceso de trabajo, dichas piezas son lavadas y tratadas para eliminar todo rastro de suciedad y se ponen a secar para que sean manipuladas de una manera menos complicada.



Fotos: Especial

Para finalizar, cada una de las piezas pasa por las manos de las artesanas, quienes van ensamblando las piezas para poder darle forma a cada uno de los sueños y estilos que conviven dentro del taller-museo “Casa de Plata”.

Es importante destacar el trabajo manual que se puede dedicar a una pieza, pues las artesanas invierten hasta 6 horas en una que jamás será igual a las demás y que siempre será un hit en tu joyero. Además, cada una de las aplicaciones de pedrería son traídas del extranjero y tienen la inspiración que Daniel retoma de sus viajes para poder crear joyería única en su tipo.



Foto: Especial

¡Llegó la coronación de Andrea Farril!

Después de aprender todos los pormenores de la joyería, esperamos pacientemente la coronación de Andrea Farril, quien competirá a nivel nacional en Mexicana Universal, concurso de belleza organizado por la ex Miss Universo Lupita Jones.

Originaria de Acapulco, Guerrero, y con 24 de años, Andrea se ha enfrentado a pruebas como un problema de salud importante que la llevó a salir del concurso a principios de este año, pero con empeño y mucho esfuerzo pudo regresar y ahora ve reflejado los frutos de su tenacidad.



Foto: Instagram @andreafarril

El evento de coronación se llevó a cabo en el Hotel Agua Escondida y fue liderado por Lupita Jones, directora nacional de Mexicana Universal, quien dijo sentirse muy orgullosa de Andrea y muy emocionada de ser parte de su historia de superación.

Andrea llegó a su coronación enfundada en un diseño del guerrerense Julio Moranchel, el cual destacaba por su trabajo en hilos de color y marcba la figura de Farril. Además, ella hizo el match perfecto con las joyas de Daniel Espinosa, robando así las miradas de todos los asistentes.



Foto: Instagram @elclubdelasreinas

Seguido de ese look y de su primera pasarela, Farril recibió la corona con un vestido del diseñador michoacano Ivis Lenin, quien vistió a Andrea Meza cuando ganó el título de Miss Universo en 2020.

Para este momento tan especial, Lupita Jones fue la encargada de coronar a Andrea. Cabe destacar que Jones lució un total look de la diseñadora Jasive Fernández.



Fotos: Especial

Durante la coronación estuvieron presentes Enrique Del Rayo, comité de Mexicana Universal Guerrero, y el alcalde de Taxco de Alarcón, Mario Figueroa Mundo, quien agradeció a Lupita Jones y al comité el trabajo de difusión que han hecho para promocionar el estado y, específicamente, el Pueblo Mágico de Taxco.

En exclusiva para De Últma, Andrea comentó que se siente alegre y llena de felicidad porque pudo materializar uno de los sueños que tenía pendiente, y aseguró que se siente preparada para representar con orgullo al estado de Guerrero.

