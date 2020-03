Pese a que estamos en una cuarentena no oficial por el virus COVID-19, algunas de las celebridades más renombradas del momento nos han deleitado con fotos desde sus casa o con sus rutinas de ejercicio domésticas, como es el caso de Bárbara de Regil que publicó cómo ella hace ejercicio con, literal, dos litros de leche como pesas. Sin embargo, sabiendo de la contingencia en la que nos encontramos, algunas celebs como la supermodelo Kendall Jenner, han presumido parte de sus campañas publicitarias y deja relucir su impactante belleza.

Y es que la hermana mayor de Kylie Jenner, a pesar de que es una figura pública, casi no comparte nada de su vida privada y conocemos muy poco de su rutina. Ella es más bien de publicar su trabajo y eso lo aplaudimos, pues una mujer no la define su aspecto ni mucho menos su talla, a pesar de que sea fuente principal de su trabajo. Aún así, y como te lo hemos dicho en diversas ocasiones, Kendall nos inspira a cuidarnos y tratar de aceptar nuestro cuerpo tal y como es.

No obstante, no es un secreto que las supermodelos como Kendall tengan una dieta rigurosa y una rutina de ejercicio que provoque que tengan una gran silueta, y así lo demostró a través de instagram, pues Jenner se mostró perfecta en una foto a blanco y negro que compartió en Instagram Stories, en donde se le puede ver luciendo una cintura diminuta y una figura perfecta.

En un body de cuello alto y unas medias Louis Vuitton, Kendall Jenner nos dejó una vez más impactados con su figura y con sus elecciones de moda con las que le fascina acentuar sus atributos naturales.

En varias ocasiones los seguidores de la integrante del clan Kardashian se han mostrado preocupados por su salud, ya que a su parecer el aspecto tan delgado de su cuerpo no es del todo normal y mucho menos sano, a lo que ella ha respondido asegurando que no se trata de alguna enfermedad o desorden alimenticio si no puramente a su metabolismo natural.



Algunos medios como People han hecho pública su preocupación. En su opinión la figura de la modelo se ha visto alterada, comparándola con sus primeras apariciones en los desfiles de Victoria's Secret.

La polémica inició desde que kendall compartiera fotos de ella celebrando el 4 de julio en compañía de un par de amigas, y siguió dando de qué hablar cuando compartió un video en su baño luciendo un look total negro, en donde comentan se le nota sumamente delgada, a tal grado que se alcanzan a notar los huesos de su pelvis.



Lo cierto es que nos encanta verla lucir orgullosa su figura siempre resaltando su cintura y caderas con las prendas que elige. Además, tanto su hermana Kylie como su hermana Kim Kardashian han optado por lucir cinturas diminutas, haciendo que esto sea una nueva tendencia de belleza y de moda. ¿La probarías?