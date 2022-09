Ary Tenorio y su look hot para el concierto de Dua Lipa

No cabe duda que el yk2 se ha convertido en una de las tendencias favoritas de celebridades e influencers de la moda. Claro ejemplo de ello es Ary Tenorio, quien derrochó sensualidad con un look hot durante el concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México.

Arianny Tenorio, mejor conocida como “Arisita”, es una de las youtubers más fashionistas actualmente. Cada outfit que comparte en redes sociales es garantía de que se convertirá en la inspiración de muchas para llevar lo más fresco y a la vanguardia.

En más de una ocasión, la novia de Luisito Comunica nos ha dado looks de 10 y ahora nos presentó una nueva propuesta hot para elevar el estilo yk2 con pocas piezas. En Dé Última te mostramos los detalles.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Ary Tenorio te enseña a lucir un top de mariposa con brillos

La modelo de 25 años es fan de hueso colorado de Dua Lipa. Mediante Instagram compartió con sus seguidores un get ready with me para el primer concierto que la cantante británica ofreció en la capital de México, específicamente, en el Foro Sol.

A través de una serie de insta stories, Arisita dejó ver los detalles de su look hot con el que se robó las miradas. “Muy Dua Lipa de mi parte”, escribió la venezolana mientras modeló un top de mariposa con brillos que nos recuerda a las pasarelas y alfombras de grandes firmas durante la década de los años 2000.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Toma nota porque el top de mariposa de Arianny Tenorio es una prenda que grita en todo su esplendor yk2. Con detalles como la espalda descubierta y lentejuelas, este tipo de blusas se convirtieron en un hito gracias a celebridades como Mariah Carey, Paris Hilton o Salma Hayek.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Leer también: Kristal Silva luce como Barbie en minivestido rosa de lentejuelas

Olivia Rodrigo, Danna Paola y Dua Lipa son algunas de las famosas que han puesto en alto los crop tops de mariposas con un efecto brillante. Y es que si algo no te puede faltar en un look yk2 son los rhinestones, ya sea que los lleves en jeans, blusas o hasta en tu propio maquillaje.

Inspirada en la nostalgia de esta tendencia dosmilera, la novia del “Pillo” combinó su top con una minifalda de efecto piel y unas botas de pierna alta. Por supuesto, los accesorios son indispensables en este estilo, así que Arisita optó por una gargantilla con caída hasta el escote.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Ary Tenorio y Dua Lipa imponen la tendencia del yk2

Con su look hot, la venezolana nos demostró que aprendió a la perfección las reglas de Dua Lipa. Como aquella vez en que la intérprete de “New rules” nos sorprendió con un outfit de top y jeans de pierna ancha con acabado de mezclilla.



​​​​​​​Foto: Instagram @dualipa

Y si bien la tendencia yk2 alcanzó su punto máximo a finales de los años 90 y durante la década de los 2000, por suerte nos dejó con muchas prendas icónicas, entre ellas, las que tienen estampados de mariposa.

Para que te des una idea, en Shein encontrarás diferentes alternativas a la blusa de Arista. Como esta en color morado que se vende en 316 pesos, aunque también está disponible en color rosa, verde, plateado y aqua:



​​​​​​​Foto: Shein

Faldas, jeans acampanados, en corte cowboy o boyfriend son algunas de las tantas opciones para combinar un crop top. Puedes personalizar el estilo yk2 adaptándolo a tus gustos o inspirarte en Ary Tenorio.

Leer también: Danna Paola regresa la moda de enseñar la ropa interior con jeans