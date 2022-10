Ary Tenorio luce tank top sin bra

El tank top es una de las prendas que difícilmente pasarán de moda. Podremos ver ir y venir nuevas tendencias, pero esta blusa es una de las consentidas que vale la pena conservar por muchos años para lucirla tal como lo hizo Ary Tenorio.

Si ya tenías en el olvido tus tank tops, te sugerimos que lo pienses dos veces antes de que te deshagas de ellos cuando depures tu armario. Atemporales, básicos y versátiles son algunas de las cualidades que sumarán puntos en tus atuendos, sin importar el estilo en que los lleves.

Por ello, Arianny Tenorio nos enseñó cómo adaptar esta prenda en un look de día o para una salida de noche con unos sencillos trucos que en De Última te damos para lucir un tank top como una experta.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

El tank top blanco de Ary Tenorio

Olvídate de pasar horas pensando cómo combinar esa camiseta de tirantes que tanto te gusta. A través de su cuenta de Instagram, Ary Tenorio nos dio una idea sencilla y efectiva para vestir un tank top sin bra, pero antes sorprendió a sus fans con buenas noticias.

La novia de Luisito Comunica aprovechó el alcance en la red social para anunciar a sus seguidores el lanzamiento de su colaboración con la revista Grazia México. Asimismo, compartió un poco del behind the scenes de la sesión de fotos con la que se convirtió en portada de la editorial.

Mediante una serie de insta stories, la modelo venezolana posó con un tank top con el que le dio los buenos días a sus 4.7 millones de seguidores. Y para suerte de muchas, confirmamos que una blusa blanca no es tan aburrida como parece.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

“Arisita” lució su tank top blanco con unos jeans de cintura alta en estilo straight. Una combinación que no dejaremos de ver dentro de pasarelas y atuendos inspirados en la fiebre del Street Style.

Pero el look de Ary Tenorio no quedó ahí. La youtuber le sacó provecho a la versatilidad de su tank top para adaptarlo a una salida de noche. Para ello solo agregó una chamarra de efecto peluche, la cual no restó atención a su blusa con la frase “no sexual services”, muy apegada al humor de la venezolana.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Razones para tener un tank top entre tus básicos

A diferencia de otras blusas, el tank top no tiene gran diseño. Se trata de una prenda de tirantes delgados que llega por debajo del busto.

A decir verdad, sabemos que la tendencia no es nada nueva. Durante la década de los 2000 se convirtió en la estrella de looks boho, vaqueros o muy a la Paris Hilton que toda “it girl” vistió sin temor alguno.



​​​​​​​​​​​​​​Foto: Instagram @arianny.tenorio

Sin embargo, en los últimos años el sentido de la moda se ha volcado en lucir con libertad la silueta femenina y dejar atrás los tabúes. Por tal motivo, los tank tops son la mejor opción para comenzar en el mundo del movimiento “braless” o sin brasier, por si acaso ya tenías la espinita.

Algo que debes tomar en cuenta a la hora de elegir esta prenda es que no reste altura al torso, para ello se recomienda seleccionar un largo entre el ombligo y por debajo del busto. De ahí en fuera, tienes toda una gama para elegir tu tank top: halter, con cuello asimétrico o solo de tirantes como Ary Tenorio.

