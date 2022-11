Ary Tenorio incendia Costa Rica con mini bikini de print selvático

La influencer Ary Tenorio no deja de sorprender a sus seguidores de redes sociales con sus videos de YouTube, sus clips en TikTok y, en esta ocasión, a través de Instagram, donde posó en unas fotografías para presumir su mini bikini de print selvático que usó durante su viaje a Costa Rica.



Junto a su pareja, el también influencer, Luisito Comunica, Ary Tenorio mostró su viaje por Costa Rica, lugar al que llegaron el pasado 3 de noviembre. Y fue a través de sus redes sociales que mostró a sus seguidores una parte de su travesía, desde su llegada al país y su visita al volcán Arenal hasta su descanso en unas aguas termales, lugar donde se lució con su bikini selvático.

Ary Tenorio viaja a Costa Rica y se deja ver con mini bikini

Fue justo en las Termas de Tabacón, un lugar de Costa Rica con corrientes de aguas termales procedentes del volcán Arenal, otro de los lugares que visitó Ary, donde la modelo posó con un mini bikini de print selvático y subió sus fotografías a Instagram, plataforma en la cual ya casi obtiene 1 millón de likes.



Imagen: Instagram: @arianny.tenorio

Y es que Ary Tenorio sigue demostrando que sus looks no dejan de estar en tendencia, y que usar el traje de baño adecuado hace la diferencia. Ella, con un modelo que es uno de los más trendy de este 2022, sorprendió a sus seguidores en redes sociales.



"Arisita", como la llaman en redes sociales, optó por un mini bikini de dos piezas, un modelo clásico que en la parte de arriba consistió en un sujetador que rodea al cuello y un pantie sencillo con unas tira en uno de los lados para dar un toque coqueto.

Pero el mayor acierto de su bikini fue el print selvático en color verde, con detalles de hojas y manchas amarillas, características de este estampado ideal para lucir en lugares como el visitado por la influencer.

Con sus imágenes Ary reafirmó el reinado del print que se coloca como tendencia cada año, ya que no solo es un estampado favorecedor, sino que además es capaz de aportar un toque diferenciador a cualquier look de baño, siendo una garantía de éxito.



Entre los comentarios de los usuarios algunos destacaron el look de Ary Tenorio escribiendo: “Me encantó tu traje de baño, está super precioso y te queda divino”, así como otros mostraron su alegría porque tanto ella, como Luisito Comunica, estuvieran de vacaciones en Costa Rica.



Imagen: Instagram: @arianny.tenorio

Tipo de bikini ideales para 2022

Además del estampado animal que se ha vuelto una constante en los trajes de baño con gran éxito, este 2022 también sorprendió con otros diseños de bikini que causaron furor; desde los bañadores y bikinis con cinturón, los cuales resaltan por sus distintos detalles en las piezas de abajo, hasta los trajes de baño de colores metálicos, confirmando que estos tonos llegaron para quedarse.



De igual manera siempre se podrá contar con los trajes de baño clásicos, los lisos, ya sea con colores neutros o llamativos; así como los estampados, principalmente de flores, ambos, también utilizados por Ary Tenorio en diversas ocasiones que ha salido de vacaciones a lugares que ameritan el look de playa para robarse todas las miradas.

