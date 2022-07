Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, se ha convertido en una de nuestras creadoras de contenido favoritas, ya que no para de hacernos reír con sus videos en TikTok mientras nos presume su excelente estilismo con el que enamora a más de una fashionista de corazón.

No es un secreto que la influencer ya es un fashion icon y no pierde ninguna oportunidad para darnos lecciones de moda sobre cómo ser la mejor vestida a donde quiera que vayas, incluso en Corea, pues Arisita, como sus seguidores la llaman de cariño, se encuentra disfrutando de un viaje en compañía de su pareja, el cual ha documentado en todo momento al igual que sus looks de impacto con los que levanta miradas.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Y como la creadora de contenido es una amante empedernida de la moda, con regularidad se encuentra imponiendo tendencias con sus atuendos, por lo que esta vez no fue la excepción, ya que recientemente nos mostró a través de sus insta stories que los pantalones crochet son una alternativa que no puedes pasar inadvertida esta temporada si lo que buscas es lucir el outfit más hot del verano.

Leer también: Michelle Salas tiene el look ideal para una tarde de verano



Ary Tenorio enamora con pantalones crochet

La novia de Luisito Comunica nos ha dejado claro que si quieres lucir radiante los días calurosos de verano, una de las piezas que no puede faltar en tu clóset es un pantalón crochet y a través de su Instagram, Ary compartió con sus 4.6 millones de seguidores por qué esta prenda se convertirá en tu nueva obsesión.

Arisita llevó un look veraniego protagonizado por un pantalón crochet de Bershka, una pieza colorida y de cintura alta ideal para verte y sentirte fresca en los días calurosos, el cual combinó con una t-shirt estampada y corta en color blanco de la marca Desigual.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Y como sabemos que la influencer es una amante empedernida de los sneakers, agregó unos tenis Nike a juego, creando la fórmula perfecta para armar un look relajado pero glamuroso. Por otra parte, Arisita añadió accesorios de su marca Glowa y un infalible como unos lentes de sol.

Leer también: Gym lips: el trend de maquillaje que está arrasando en TikTok

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters