Ángela Aguilar y Danna Paola presumen medias blancas de lujo

No hay outfit más llamativo que aquel que grita lujo y no solo por el prestigio que tienen las casas diseñadoras, si no por su precio. Ángela Aguilar y Danna Paola compartieron unas fotografías con un par de medias blancas que te sorprenderán por su costo y versatilidad.

Las medias estampadas son una pieza a la cual le puedes sacar provecho en cualquier temporada del año. Las vemos con mayor frecuencia en pasarelas Otoño - Invierno, pero también pueden ser combinadas en looks frescos para el día a día.

Tal como la casa italiana Fendi lo pronosticó en la Semana de la Moda en Milán, este año las medias de nylon con logos serán una de las tendencias más codiciadas. En De Última te mostramos cómo llevarlas al estilo de Ángela Aguilar y Danna Paola.



Foto: Instagram @dannapaola

Las medias de Ángela Aguilar y Danna Paola que desearás tener en tu armario

La moda de los estampados de logos, como los de Louis Vuitton, Chanel o Balenciaga, llegó para quedarse. Desde 2020 la vimos acaparar las pasarelas en diferentes diseños de prendas, desde chamarras y pantalones hasta en looks completos de conjuntos.

Así, la logomanía ha ocasionado que estas prendas sean parte de los accesorios que todas quieren llevar para darle un plus a cualquier outfit. Y es que no se trata de nada ostentoso, pues el detalle de los logos es bordado de manera fina y en patrones pequeños. Aunque las hay de todos los colores y marcas.

Y cuando se trata de prendas de lujo, es preferible invertir en modelos que te den mayor versatilidad, como las que son en blanco y negro, así te aseguras que no pasarán de moda.



Foto: Instagram @angela_aguilar_

Sabemos que no son nada baratas, pero sí de las más deseadas. Y es que los atuendos que puedes crear con las medias de logos son infinitos. Son el match para lucir con faldas, vestidos cortos, sobre camisas oversize y blazers.

En cuanto al calzado, tienes la oportunidad de darle rienda suelta a tu imaginación porque las medias blancas se prestan para llevarlas con botas altas, zapatos stilettos y hasta plataformas inspiradas en las Medusa Aevitas de Versace.



Foto: Instagram @dannapaola

Leer también: Belinda derrocha sensualidad con body transparente y pelo de colores

Esto cuestan las medias blancas de Ángela Aguilar y Danna Paola

Ángela Aguilar y Danna Paola pertenecen a las celebridades juveniles que crean tendencias basadas en sus propios estilos y no temen demostrar que son amantes empedernidas de la moda. Muy a su manera, dan cátedra para aprender a combinar unas medias blancas con estampados de logos.

A la intérprete de “En realidad”, y también la menor de la dinastía Aguilar, la hemos visto con toda clase de looks, desde vestidos regionales, hasta atuendos más modernos y urbanos.

La cantante recurrió a la moda de los logos con unas medias blancas de la marca Gucci. La firma italiana cuenta con varios modelos de pantys y calcetines que rondan los 380 euros, equivalentes a 8 mil pesos. Aunque varían según el material y estampado, por ejemplo, las que tienen cristales se venden en 1,790 euros, es decir, 37 mil 267 pesos en el sitio oficial.



Foto: Gucci

Mientras que Danna Paola, durante su participación como embajadora de Fendi en Roma, lució un look de sobre camisa con sneakers y unas medias Fendi con motivo FF Kalligraphy de nylon. Este diseño tiene un costo de 250 mil pesos y las encuentras en la página de la firma en color marrón, blanco, beige y negro.



Foto: Fendi

Si bien el costo de las medias no es el más accesible, en el mercado hallarás diferentes opciones que se ajusten a tu presupuesto y gusto. La marca Shein, por ejemplo, tiene modelos desde los 139 pesos que te darán el mismo vibe en tus looks:



Foto: Shein México

Inspírate en Ángela Aguilar y Danna Paola para recrear outfits con medias de estampados de logos, figuras geométricas y letras. Te aseguramos que te harán destacar a donde sea que vayas.

Leer también: Anne Hathaway confesó cuál es su look favorito de “El diablo viste a la moda”