Ángela Aguilar luce pantalón sastre y muestra que todo le queda bien

Ángela Aguilar se encuentra de gira con su tour “Mexicana Enamorada”, donde sigue demostrando su gran talento musical y la razón por la cual se convirtió en un referente de la moda a su corta edad. Y como muestra de ello el pantalón sastre con pinzas que utilizó recientemente con el que una vez más quedó claro que todo le queda bien.

La cantante de regional mexicano publicó el pasado 6 de junio una fotografía en su cuenta de Instagram portando un pantalón sastre con pinzas a la cintura en tono verde militar, además de un body sin mangas en color arena. Combinó su look con un maquillaje natural y su característico corte bob suelto.

Este post fue acompañado con la descripción: “Más feliz no puedo estar… a todxs mis amigxs de GUADALAJARA… nos vemos este sábado en el auditorio Telmex!”. Así que la fotografía también sirvió para anunciar su concierto en dicho lugar.



Foto: Instagram @angela_aguilar_

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 239 mil likes y más de 700 comentarios, elogiando su belleza, por ejemplo: “Te amo", “Éxito corazón”, “Bonita”, “Tan hermosa", “Diosa", “Preciosa", “Guapa", “La mejor". Son tan solo algunos de los mensajes que recibió. Aunque también contaba con otros tantos preguntándose por la cancelación de varios shows alrededor del país, pues recordemos que hace apenas unos días Ángela Aguilar canceló varios conciertos de su gira por motivos personales, aunque el costo de cada boleto será reembolsado en su totalidad.

Leer también: Rosalía tiene el vestido traslúcido que todas vamos a querer llevar en verano

El pantalón sastre con pinzas de Ángela Aguilar será tendencia este verano

Este corte de pantalón se remonta a la moda de los años 90 y regresa para estar en tendencia este verano. Ya que es una pieza a la que se le puede sacar gran provecho, pues son cómodos, te hacen lucir elegante y, son ideales para eventos casuales y formales.

Puedes conseguir unos similares a los que utilizó Ángela Aguilar, en la página de Farfetch. Ya sea de la marca There Was One por 3 mil 528 pesos o de Olympiah por 10 mil 87 pesos.



Foto: Farfetch

La buena noticia, es que este tipo de pantalones son muy comunes y diversas tiendas tienen a la venta unos muy parecidos. Así que los hay para todos los presupuestos, como en Shein y Pull & Bear, los cuales se dedican a la comercialización de prendas por un costo más económico. Los puedes encontrar por menos de 500 pesos.



Foto: Shein

Toma en cuenta que el pantalón sastre con pinzas favorece a todo tipo de siluetas, ya que afinan la cintura y son muy versátiles, pues los hay en varios colores y combinan con camisas, blusas, bodys y hasta con un top. Además de zapatos con tacón, mocasines y, para dar un giro más casual, se pueden llevar inclusive con tenis.

Si eres de las que prefiere un toque más sofisticado no olvides agregar accesorios, como joyería. Se convertirá en tu estilo favorito, perfecto para llevarlo a la oficina.

Este look estará en tendencia este verano, ya que no solamente es cómodo sino también fresco, ideal para la temporada calurosa. No dudes en utilizarlo, pues te hará lucir fabulosa.

Leer también: Galilea Montijo celebra su cumpleaños 49 presumiendo su figura en bikini

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters