Su potente voz y gran estilo para vestir han llevado a Ángela Aguilar a posicionarse como una de las cantantes de música mexicana e ícono de la moda más sobresalientes del momento. Orgullosa de su origen, la joven busca cambiar la idea del género regional y llevarlo a las nuevas generaciones, y no solo eso, también hacer conciencia sobre la violencia y el feminismo, tal como lo demostró en su última publicación en Instagram.

En múltiples ocasiones la joven se ha declarado en contra de la violencia de género lanzando mensajes contundentes. Y es que Ángela, tiene la convicción de que las mujeres bien portadas no hacen historia, así lo hizo saber en un post donde se le puede ver usando una playera que porta la frase “girl power” haciendo referencia al poder femenino.

Ángela Aguilar, defraudada y violentada

Si bien estamos acostumbrados a verla alegre y divertida en sus redes sociales, en esta ocasión levantó la voz ante un acto que, asegura, violenta su privacidad como persona y como mujer, tras circular unas fotografías en internet en donde aparece con Gussy Lau, su presunto novio.

En De Última siempre halagamos los atuendos y el estilo de Ángela Aguilar, pero en esta ocasión hacemos eco de su denuncia después de que compartiera en su cuenta de Instagram un video con una duración de poco más de 6 minutos en donde explica su sentir tras ser la publicación de las fotografías, señalando haberse sentido defraudada y violentada.

“Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, comenzó denunciando la cantante mexicana.

Además de que Ángela asegura sentirse muy dolida, también reconoce como su error el haber confiado en una persona que no debía. Enfatizó que le duele haber sido defraudada por quien jamás imaginó y que el hecho ha repercutido en distintos aspectos de su vida.

“Esto también ha estado afectándome como profesional, me ha afectado económicamente, en mi vida personal, y amorosa, ni se diga, con mi familia, ¿qué cara le puedo dar a mi familia? Porque, aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte, y ese fue mi error”, aseguró Ángela.



Ángela Aguilar, feminista con su propia historia

Después de tal hecho, la cantante mexicana declaró que, aunque ella siempre ha estado a favor y apoyando los movimientos de mujeres, por primera vez se siente identificada con este tipo de violencia y abuso pues, lamentablemente, por primera vez, le tocó vivirlo.

“Por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso porque casi casi se les acaba la vida con una imagen, con una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a todas esas mujeres y siempre las he apoyado pero, hoy, por primera vez, viví lo que es”, expresó Ángela Aguilar.

No podemos más que desearle pasar pronto por este trago amargo para que nos siga impresionando no solo con su voz sino con un gran talento para vestir y robarse las miradas a donde quiera que va.

