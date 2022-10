Anahí luce maxi kimono con mini falda roja

Dior y Etro son algunas de las marcas que han apostado por incluir en varias de sus colecciones el kimono. Una prenda que tiene el suficiente potencial para hacerte lucir chic en cualquier temporada del año y muestra de ello es Anahí.

Desde el verano de 2021, los kimonos se convirtieron en una pieza atemporal para toda amante fashionista. Y es que sus aires de frescura lo hacen ideal para sustituir las chamarras y abrigos, dándote un look más desenfadado.

Transforma tu look con un kimono, al estilo de Anahí

Por muchas es considerado como el nuevo blazer y esta es la premisa que Anahí también siguió para sacarle provecho a su maxi kimono. Por eso, en De Última te mostramos los detalles de su outfit para que lo conviertas en tu mejor aliado.

De origen japonés, los kimonos guardan una relación importante con la industria de la moda. Además de ser un símbolo de cultura para los habitantes de la isla, también lograron trascender a las pasarelas de mayor prestigio y lo hemos visto en distintos estilos.

Recordada por su papel de Mia Colucci en la telenovela RBD, Anahí se ha caracterizado por recurrir a looks estilizados con statement pieces. Y no solo se convirtió en una inspiración a la hora de vestir, sino que nos ha dejado en claro que no siempre menos es más.



Foto: Instagram @anahi

La cantante deleitó a sus 9.9 millones de admiradores en Instagram con su maxi kimono. A diferencia de la prenda tradicional, el diseño destacaba por sus hombreras abombadas y manga tipo campana.

El kimono de Anahí también tenía un detalle de escote en V, el cual hacía contraste con el print. Muy apegado a las versiones originales, este tipo de estampados en blanco y negro con patrón floral te resultará fácil de combinar.

En este caso, Anahí lo llevó a juego con una minifalda roja. No es secreto para nadie que la actriz cuida cada detalle de su apariencia, por ello optó por un maquillaje de sombras en tonos terracota y, por supuesto, no podía faltar su tradicional lipstick true red.



Foto: Instagram @anahi

Los kimonos más chic para imitar el estilo de Anahí

Con más estilo que un cárdigan, el kimono es una de las piezas claves que te ayudarán a vestir bien y a olvidarte del molesto “no tengo que ponerme”.

Para un look discreto, puedes llevar un estilo clásico en tus atuendos diarios, como este con corte asimétrico por la parte frontal:



Foto: Shein

El kimono también se suma a la tendencia de las prendas oversize. Una de las opciones que te resultará un acierto total para tus outfits es lucirlo por sí solo, a manera de vestido, y combinarlo con zapatillas o sandalias:



Foto: Shein

Finalmente, es perfecto para tus looks de playa. Combínalo por encima de tus trajes de baño para darle una vibra romántica y estarás lista para llevar la tendencia del kimono como una experta.



Foto: Shein

