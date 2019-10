Alerta tendencia: los lentes de abuelito para el otoño

¿Recuerdas esos lentes de armazón grueso y mica xxl que utilizaba tu abuelo para ver, muy de onda vintage y fuertes personalidades? Bueno, pues vuelven a ser los más buscados y cool de la temporada.



Ideales para look casuales o formales. Su versatilidad es tan amplia que incluso se puede jugar con la forma del armazón, dando a tu look la onda retro que tanto viene.

Algunas marcas mexicanas como Ben & Frank, KOKO DESIGNS o District Eyewear entienden perfecto que a veces puedes sentir vergüenza por utilizar lentes, pero te tenemos una muy buena noticia: tienen los mejores diseños y una gran variedad de lentes, para que puedas seleccionar sin problema el que mejor vaya con tu estilo y personalidad.

Los hay tipo abuelo -la tendencia del momento-, o si buscas otro modelo, también cuentan con propuestas de lentes tipo vintage, cat eyes, redondos o de aviador; con armazones metálicos, carey, marmoleado, transparente, de acetato y varios más.

Los modelos cuentan con distintos tamaños, para que sea mucho más fácil encontrar el tamaño ideal para tu rostro.



Así que no lo pienses más y experimenta con la tendencia de los lentes tipo abuelo. No temas a la personalidad agregada que otorga un buen par de lentes, y si en algún momento te llegas a sentir dudosa, tan sólo recuerda que Iris Apfel o Anna Wintour no sería las mismas sin sus icónicos lentes.



¿Qué te parece?