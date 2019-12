Pokémon es uno de los animes que marcaron la infancia de más de una, a partir de esta famosa caricatura se han creado varios productos como videojuegos, juguetes, ropa, películas, entre otros.

Adidas la marca que ha lanzado tenis alusivos a Star War, de latas de Té Arizona e incluso creado calzado con plástico reciclado, también se ha unido a la fiebre Pokémon.

Así como lo lees, Adidas cuenta con un modelo inspirado en Pokémon y esto es lo que sabemos hasta el momento.

Adidas ha elejido uno de sus clásicos para formar parte de la colección de calzado inspirado en Pokémon. Estos son los Adidas Advantage, al ser de color blanco dejan que el protagonista del nuevo modelo de Adidas inspirado en Pokémon sea la imagen de un Pikachu pixeleado.

Se rumora que la razón por la que la figura del Pokémon más conocido de este anime está pixeleada es por que Adidas se inspiró específicamente en la primera generación del videojuego de esta caricatura, el cual fue lanzado en 1996 para la consola de Game Boy.

Otros detalles que se pueden apreciar en el nuevo modelo de Adidas inspirado en Pokémon es que en la lengüeta de los tenis se encuentran los logos de Adidas y Pokémon en color negro. Además de esto, en el interior del calzado se pueden ver pequeñas figuras de otros pokémones de la primera generación como Charmander, Mewtwo y Bulbasaur, menciona el portal Hyperbeast.

Hasta el momento no se sabe su precio, ni cuando saldrá a la venta. En México aún no hay nada confirmado sobre el nuevo modelo de Adidas inspirados en Pokémon, pero de ser una realidad en el país, sin duda todos los fans de este anime estarán ansiosos por conseguirlos.

Adidas + Pokémon, c'est acté.

La licence la plus rentable de l'histoire combinée à la Basket la plus vendue (non ?). Quel est le génie du marketing qui est à l'origine de ça ? Même moi je la veux pic.twitter.com/oGFs2QlO55

— Pokémon Trash (@PokemonTrash) 16 de diciembre de 2019