Sabemos que las plantas son las mejores compañeras para nuestros hogares, pues en el momento donde vamos adquiriendo cada vez más plantas para decorar nuestros espacios lentamente nace esa increíble esencia de plant lady que nos hará transformar nuestros espacios en todo un invernadero.

Pero, entre las plantas hay una que sin duda no puede faltar y son las suculentas . Es casi un punto obligatorio tener una casa, pues aunque no necesitan muchos cuidados, le dan a tu hogar un toque muy cool, pero lo mismo que hacen en tus espacios más íntimos, lo harán con tus look.

Si te estás preguntando, “¿O sea, cómo que con mi look? La respuesta es muy sencilla, pues hemos encontrado los accesorios en forma de suculenta que serán la nueva obsesión de la plant lady que vive dentro de ti.

#1 Algo bonito y discreto

Este pequeño collar de cadena plateada será tu acompañante todos los días para que el amor que tienes hacia las suculentas siempre lo tengas presente. Su tamaño es ideal para usar con blusas, camisas y hasta jerséis de cuello de tortuga.

Sus puntas moradas le dan ese toque de fantasía que tu look sin duda alguna necesita



Foto: Etsy

#2 Un jardín en tu cuello

Si lo que quieres es algo que de la idea de que tienes un terrario y amas las suculentas, este collar es el amigo que necesitas para verte increíble y mostrar tu amor por las suculentas.

Sus detalles enamoran a cualquiera y los tonos pastel lo hacen el compañero perfecto de los looks más girly



Foto: Etsy

#3 Un pequeño terrario en tu melena

Con estos pasadores estarás matando dos pájaros de un tiro, pues en notas pasadas te hemos hablado de que los hair clips regresaron este 2020 para ser protagonistas de todos los beauty looks que se te ocurra hacer con tu pelo y el segundo es que las suculentas que tienen son el compañero ideal de toda plant lady.



Foto: Etsy

#4 Una pulsera que tiene mucho estilo

Esta pulsera en tonos dorados y con sus suculentas en la parte de arriba es el accesorio que necesitas para darle un toque muy original a tu outfit. El contraste de los colores te permite que esta bonita pulsera pueda ser usada tanto de día para una comida y de noche para una salida con amigas



Foto: Etsy

#5 Un jardín en tu cabeza

Sin duda alguna, esta temporada viene cargada de excesos y aunque sabemos que las fechas de estár con la familia se encuentran cerca, esta diadema le dará un toque muy original a tu look.

Piensa que es mejor usarla con vestidos muy románticos como algo estilo boho chic o una falda corte “A” en tonos pastel



Foto: Etsy