7 errores comunes que cometemos al lavar la ropa

¿Por qué es importante saber lavar la ropa? Las razones son cuantiosas. Si pensamos en el estilo y la imagen, podríamos decir que cuidar nuestras prendas desde el lavado y el secado va a garantizar que luzcan siempre como nuevas, sin percudido, desgastes, decoloraciones, etc.

Si cuidamos y conservamos por bastante tiempo nuestra ropa, podemos evitar consumir de más. Sobre todo en piezas básicas y atemporales, como, por ejemplo, los pantalones negros y las camisas blancas. De esta manera, aunque no se perciba a simple vista, podemos obtener un impacto positivo en nuestro presupuesto y también en el planeta porque estaríamos reduciendo un poco nuestro consumo.



Fotos: Pexels

Al tener prendas en buen estado, también podemos pensar con más confianza en donarlas o regalarlas cuando no las queramos vestir más, y así perpetuar su vida y alegrar a alguien más que le guste o la necesite en este momento.

Por eso, hoy en De Última quisimos reunir algunos errores que muchos podemos estar cometiendo al momento de lavar la ropa en la lavadora. Identifica si caes en alguno y evítalo de ahora en adelante.



Errores al lavar la ropa

No separar la ropa por colores

Si estás en nivel “principiante” porque acabas de dejar la casa de tus padres, por ejemplo, quizá por comodidad se te ha ocurrido mezclar toda tu tu ropa en la lavadora. La ropa sucia se debe reunir en cargas completas por colores, puede ser así: blanca, colores claros, como los pastel, tonos oscuros (azul, verde, café) y negra. Si no tienes muchas piezas de tonos similares, pues ajusta en la lavadora el nivel de llenado de agua: baja, media, alta.



Dejar las cremalleras sin abrochar

Uno de los errores más comunes al lavar la ropa es meter en la lavadora las prendas con las cremalleras abiertas, una pieza que está presente en uno de los básicos que más abunda en nuestros armarios: los jeans. Debes abrocharlas para evitar que dañen con el roce otras prendas más delicadas.

Un tip adicional es que con los botones cosidos se debe hacer lo contrario. Las camisas y vestidos con botones no se deben cerrar, para evitar que se desprendan o aflojen los hilos con el movimiento de la lavadora.





No tratar las manchas difíciles antes

Las manchas difíciles, como las de sangre y vino tinto, deben ser tratadas directamente en el lugar donde están antes de colocarlas en la lavadora con el resto de la carga de ropa. Lo mejor es hacerlo muy pronto tras haber ocurrido el accidente. No frotes la mancha, porque puedes extenderla en la ropa.

Investiga sobre cuál es el producto que resultará mejor para retirar la sustancia (el bicarbonato y el vinagre suelen ser buenos en muchos casos), deja que actúe y enjuaga. Posteriormente, puedes lavar como de costumbre.



Añadir suavizante de telas a todo

Disminuye el uso de suavizante de telas en el lavado. No se recomienda en ropa deportiva porque puede causar malos olores, tampoco en las toallas porque puede eliminar su poder absorbente. En ropa interior tampoco es aconsejable, pues podría causar alguna infección o irritación, debido al perfume que contiene. En ropa de bebés, lo mejor es consultar con el especialista del pequeño, porque podría ocasionar alergias.

El vinagre blanco podría ser una alternativa.

Leer también: Los mejores tips para lavar las medias sin dañarlas



Tender la ropa sin sacudirla

Quienes no tienen experiencia en el lavado, probablemente, saquen las prendas de la lavadora directo al tendedero. Pero, hay un paso previo que es importante realizar para minimizar las arrugas y, muchas veces, hasta evitar el planchado ( así ahorramos tiempo y energía eléctrica). Ese paso es sacudir la ropa. No lo hagas con mucha fuerza en tejidos delicados o prendas de punto.



Poner a secar toda la ropa al sol

No a toda la ropa le viene bien el sol directo. Mientras que la ropa blanca no sufre con la exposición directa al sol, la oscura y, en especial, la negra, sí. Este tipo de colores sí se puede secar al aire libre, pero donde no reciba el sol directo, porque se podría decolorar a largo plazo. Si por alguna razón quieres que reciba el calorcito del sol directamente, tiende al revés.





Olvidarse de limpiar la lavadora

Para que nuestra ropa siempre quede limpia y sin manchas, es importante mantener en buen estado la lavadora. Para limpiar el tambor, la lavadora debe estar sin ropa. Añade 50 ml de lejía o vinagre en el dispensador de detergente e inicia el programa de limpieza del tambor (si no tiene este ciclo, elige un ciclo de lavado normal).

La marca LG recomienda hacer esta limpieza cada 20 lavados: “Si, por ejemplo, la lavadora se utiliza tres veces por semana, esto sería cada mes y medio aproximadamente”.

Leer también: A la María Mercedes, Ángela Aguilar usa cinturón hecho con un lazo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters