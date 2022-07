6 peinados aesthetic que debes lucir este verano 

Recientemente se ha popularizado en redes sociales el término `aesthetic ́. traducido literalmente del inglés al español como ́ estética´. Utilizada en el contexto actual, esta palabra se refiere a una determinada agrupación de tendencias con patrones similares que en conjunto dan una percepción de orden y belleza y que puedes aplicar a tus peinados con las opciones que vamos a presentarte.

La palabra comenzó a utilizarse en la red social Tumblr a partir del 2010 y se ha ido popularizando en otras redes como TikTok y Pinterest. De hecho, según métricas de Pinterest, la búsqueda del término aesthetic ha aumentado desde 2018 un 60%.

Existen diferentes tipos de aesthetic, definidos por el lenguaje visual del arte y del internet, dando como resultado un estilo propio fácil de identificar. Ejemplos de algunas aesthetic en tendencia son el llamado cottagecore, el dark academia, o el bubblegum bitch.

Durante este verano no dudes en explorar tu propia aesthetic y probar varios de los siguientes peinados que te ayudarán a complementar tu estilo.

Si tu aesthetic se apega más hacia el cottagecore, que es un estilo relacionado con la fantasía y la naturaleza, puedes probar un peinado con vibra de sirena hecho con pinzas y pañuelos.

En caso de identificarte más con el aesthetic fairycore, puedes probar un recogido en un par de chongos decorados con trenzas para combatir el calor sin dejar de lucir a la moda.

Si buscas un peinado que te haga lucir fresca y limpia, puedes probar con un chongo que sale de lo tradicional mezclando el recogido con rizos peinados de manera estratégica.