5 tendencias de moda masculina que reinarán en el otoño

¡Atención! Desde nuestra trinchera, nos agrada la idea de informarte de primera mano que los frentes fríos y el aire gélido de los polos se han comenzado a sentir. Sabemos que esa situación no es del agrado de todos, pues apenas el clima comience a cambiar, debemos salir más abrigados para poder adecuarnos a las nuevas temperaturas que nos acompañarán por un largo rato.

Prepararnos para el otoño-invierno va más allá de tener medicinas indicadas por si nos da un poco de gripe o recorrer toda la ropa de verano en nuestros armarios para poder tener abrigos a la mano, pues alistarnos para la nueva temporada es conocer de primera mano las tendencias más hot que tiene el otoño para poder agregar una dosis de estilo a cada uno de nuestros outfits.

Es muy normal que cuando se habla de tendencias, muchas de las notas sean enfocadas a mujeres, pero actualmente los hombres buscan cada vez más en la moda un refugio donde puedan ser ellos mismos. Por eso, aquí tenemos las 5 tendencias más cool que debes conocer para marcar la pauta durante estos gélidos días.



Foto: Pull and Bear



Hombros XL

Durante esta temporada, los hombros se van a convertir en el nuevo foco de las miradas y la forma de resaltarlos será con prendas totalmente superiores que dejarán de ser un complemento para tomar las riendas de tu look por completo.

Los abrigos, los sacos y algunas camisas apuestan por crear anatomías más marcadas, por esa razón, partes de tu cuerpo como los hombros, el pecho y la espalda serán la punta de lanza para que, además de agregar prendas que te harán lucir increíble, acentúes dichas partes de tu torso.

El tip aquí radica en que ubiques piezas con estampados o colores que sean poderosos para que, de esta manera, puedas crear un look ideal para cualquier ocasión. No importa si son prendas básicas, lo que interesa es que puedas armar un conjunto ganador.



Fotos: Zara



Varsity Jacket: una oda a los mejores tiempos de tu vida

A todos nos gustaría regresar a la época de la escuela donde todo era más fácil y no había una responsabilidad. Aunque aún no han inventado las máquinas del tiempo, entendemos que la moda es cíclica y con esto podemos asegurarte que la varsity jacket es una de las prendas más cool de esta temporada.

No importa si la pieza que tienes en el armario es con un diseño más sencillo o hace referencia a algún equipo deportivo en especial, el punto aquí es que puedes encontrar una ideal para ti y que pueda ser el match perfecto entre tu estilo personal y los looks que harás con ella.

Un tip ideal para lucir como un experto una varsity jacket es que no te encasilles en usarla para algo relajado. Si es de satín o piel, úsala con pantalones de vestir y camisas. Pero si esta es más de mangas de poliuretano o tiene vibes más escolares, los caquis y los jeans serán tus mejores amigos.



Fotos: Zara, Pull and Bear, H&M

Leer también: Ángela Aguilar presume su figura con pantalones de cintura alta



La sobrecamisa: una estrella de la temporada

Uno de los trends que más nos gusta que hayan tenido un segundo aire y se renueve con el pasar de los días es el uso de la sobrecamisa. Dicha prenda se ha convertido en una de las favoritas de los hombres que, aunque se aferran al verano, han entendido que esa estación quedó atrás para darle la bienvenida a materiales como la gabardina o la franela.

Una sobrecamisa es un arma poderosa cuando se sabe elegir la pieza correcta. Hoy en día anímate a dejar los cuadros atrás y apuesta por prendas llenas de propuestas donde los materiales marcan totalmente la diferencia en tu look.

La sobrecamisa es un trend que llegó con la oda a la moda del año 2000, pero hoy en día sabemos que esta opción llegó para quedarse y que te enseñará a vestir en capas.



Fotos: Mango, H&M y Zara



Plumas y más plumas

¿Qué sería de la moda masculina si no se muestra una opción más cómoda y sporty? Realmente no queremos pensar en la respuesta, pero esta corriente más de street style invadirá las calles para agregar volumen a los looks de los hombres.

Las parkas de pluma de ganso son una alternativa que nos anima a usar las capas en su máximo esplendor y que va de la mano con las sobrecamisas. El valor agregado aquí es que se convierten en las mejores protagonistas del otoño porque nos ayudan a darles toques de color a cada conjunto de la temporada, además de convertirse en una pieza central del look.

Así que uno de los tips más cool es que te animes a jugar con colores para que además la parka que uses pase de ser una simple prenda y se convierta en el eje de tu look.

Fotos: Pull and Bear y Zara

Punto sobre punto

Dejando de lado las prendas más pesadas, el otoño es la oportunidad perfecta para lucir piezas como los cardigans y los suéteres, pues, además de mantenerte calientito, te dan un toque de estilo bastante necesario sin ser tan invasivas o de un tamaño tan grande.

Aunque muchas veces hemos pensado que menos es más, para el otoño las rayas y el patchwork se ponen frente a frente para ofrecer una mirada más divertida sin dejar de ser clásicos, por eso mismo en este 2022 tendremos una temporada que apuesta por una dosis de color que nos hará destacar del resto.

El punto clave para llevar prendas de punto es que estas estén bien cuidadas, por eso te recomendamos que no los metas a la secadora y que cuando los tengas que guardar seas cuidadoso al doblarlos para que el material no se deforme en los hombros. No olvides tenerlos en un lugar donde la humedad no los toque, porque al ser algodón o lana, son materiales que absorben olores hasta cierto punto desagradables.



Foto: United Colors of Benetton / Zara

Leer también: Así se ve Belinda sin maquillaje, es hermosa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters