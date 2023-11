En los últimos meses del año, queremos seguir abrazando la comodidad y el estilo al vestir, y una de las mejores opciones son los leggings, ya que ofrecen ambas cualidades en una sola prenda que se puede combinar con un sinfín de prendas.

En la temporada otoño-invierno, los leggings se presentan en diversas opciones que van más allá del clásico negro. Descubre cómo llevarlos con estilo y las características más destacadas de este tipo de pantalones.

El atemporal efecto piel

Los leggings efecto piel son un clásico en el mundo de la moda invernal. Este invierno, no es diferente. Los leggings de cuero sintético o efecto piel añaden un toque de sofisticación a cualquier atuendo. Combínalos con botas altas y un suéter XL para lograr un look elegante pero acogedor.

Foto: Pull&Bear

Leggings acampanados

Los leggings acampanados están haciendo un regreso triunfal. Inspirados en la moda de los años 70, estos leggings se ensanchan hacia abajo, creando una silueta que se equilibra perfectamente con botines o zapatillas deportivas. Añadiendo un toque retro al outfit, son ideales para quienes buscan un look boho chic.

Foto: H&M

Estampados divertidos

¿Quién dijo que los leggings deben ser siempre de un solo color? Esta temporada, los estampados están en boga. Desde cuadros y rayas hasta diseños florales y abstractos, hay una variedad de opciones para elegir. Combina leggings estampados con prendas neutras para que destaquen o mézclalos con otros estampados si te sientes audaz.

Foto: H&M

La calidez de la lana

En los días más frescos de otoño y en invierno, nada supera la comodidad y el calor de los leggings de lana. Estos leggings son perfectos para mantenerte abrigada sin sacrificar el estilo. Elige un par en tonos neutros como grises y tierra. Combínalos con un suéter suelto y botas de invierno para un look apacible y con clase.

Foto: Aerie

Detalles únicos

Los detalles marcan la diferencia. Esta temporada, busca leggings con detalles interesantes, como cremalleras, lazos, o cordones. Estos pequeños toques pueden agregar una dosis de originalidad a tu atuendo sin esfuerzo.

Foto: High street

Tips para usar leggings

Una de las ventajas de los leggings es que son versátiles y fáciles de combinar con capas. Acompáñalos con vestidos largos, camisetas extra grandes, cárdigans y abrigos. La superposición de prendas crea una apariencia interesante y, al mismo tiempo, te mantiene abrigada en los días más fríos del año.

Cuando uses leggings en invierno, no te olvides de los accesorios clave. Las botas altas o las botas de combate complementan perfectamente este look. Agrega una bufanda grande y unos guantes para un toque adicional de calidez y estilo.

Da la bienvenida al frío con estilo incorporando estos leggings de moda en tu guardarropa. Con una amplia gama de opciones, puedes crear atuendos variados y mantenerte abrigada mientras sigues siendo una fashionista.

