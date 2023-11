¿Cabello largo cerca de los 50? La diseñadora de moda Carolina Herrera, famosa por vestir a celebridades y miembros de la realeza, ha expresado algunas opiniones polémicas sobre cómo las mujeres deben abordar la madurez con estilo, y su percepción sobre el largo de la cabellera según la edad es una de las más memorables.

No deja de ser controversial una entrevista que publicó el medio Daily Mail en 2018 donde dice: “Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de parecer más joven de lo que es, o quedará ridícula”. La crítica incluía a las mujeres mayores de 50 años que llevan el cabello largo. Tampoco veía bien que luzcan faldas cortas o jeans.

“A cierta edad, creo que a la mayoría de las mujeres les queda bien el pelo más corto”, dijo. Considera que el cabello largo, más abajo de los hombros, no se ve bien. En contraparte, confesó que admira a las mujeres con el cabello plateado o blanco, que se han dejado crecer el pelo con canas. A pesar de sentirse fascinada con ese estilo, dijo que: “Me encantaría hacerlo, pero no me gusta la idea de la etapa intermedia”.

Foto: EFE

Leer también: En qué tiendas H&M de México estará su colección con Paco Rabanne

La madurez y el estilo según Carolina Herrera

En lugar de tratar de ocultar las señales de envejecimiento, Carolina Herrera defiende la aceptación de las arrugas y las canas, en lugar de recurrir a métodos extremos que a menudo producen resultados poco naturales. Sin embargo, confesó que ha usado bótox.

La diseñadora también recuerda la importancia de ser auténticas en nuestra elección de estilo a medida que envejecemos. En lugar de seguir ciegamente las tendencias de moda, aconseja abrazar nuestro estilo personal y adaptarlo con el tiempo, en lugar de caer en la trampa de lucir “uniformes” siguiendo tendencias.

Foto: Pexels

Herrera es conocida por su estilo atemporal, y sus consejos para mantener el cabello largo en la madurez están en línea con esta estética.

Para lucir un cabello largo después de los 40, el cuidado adecuado es esencial. Esto incluye mantenerlo sano, con tratamientos de acondicionamiento regular y protección contra daños ambientales. Consultar a un estilista de confianza para determinar el estilo de cabello adecuado según tu tipo de cabello y edad es un buen comienzo.

Carolina Herrera comenzó su marca homónima en su cuarta década de vida, lo que demuestra que nunca es tarde para reinventarse. A medida que envejecemos, es fundamental adaptar nuestro estilo a nuestra vida y a nuestras preferencias personales. Esto incluye considerar factores como la comodidad, la practicidad y la confianza en nuestras elecciones de estilo.

El envejecimiento es una parte natural de la vida, y nuestro estilo personal puede evolucionar con nosotras, manteniendo una apariencia elegante y única.

Foto: EFE

Leer también: Majo Aguilar luce llamativo traje de charro verde limón

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters