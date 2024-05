Una caricia de blush en las mejillas eleva cualquier maquillaje. No tiene que ser un tono intenso, incluso los suaves logran refrescar la imagen, dando a la piel del rostro una apariencia saludable preciosa, con dosis de rosa, malva o durazno.

Los blushes en crema se han estado usando más en años recientes, así como las barras multiusos que se pueden aplicar como rubor, sombra y labial. Aunque son más recomendados para personas con pieles secas y normales, según la marca y el acabado, también pueden ser disfrutados por personas con piel grasa.

“Si tienes la piel grasa, te sugiero que uses fórmulas que tengan un pigmento un poco más intenso", dice la maquillista Andreea Ali a la revista Byrdie, debido a que este tipo de piel tiende a “derretir los productos en crema”.

Su textura facilita lograr un efecto de hidratación que aporta luminosidad en las mejillas. Además, la mayoría suele ser de fácil aplicación, tanto con brochas y esponjas como con los dedos, según el look deseado.

Es un producto que ha sido abrazado por diferentes generaciones. Recordemos que la maquillista Bobbi Brown popularizó su bálsamo con color aplicable en mejillas (la marca es Jones Road) en maquillajes naturales de personas de todas las edades, incluyendo mujeres maduras. Mientras que en TikTok el blush en crema (y también líquido), suele protagonizar variados trends de maquillaje.

5 blushes en crema que puedes probar

Nars

The Multiple Stick, la barra multiusos de Nars, tiene tiempo entre los favoritos de las beauty lovers. Uno de sus tonos más famosos es Orgasm (rosa melocotón), que deja las mejillas sonrojadas, naturales, frescas y luminosas. Una vez leímos que ese tono era perfecto para mujeres maduras, porque aporta jovialidad. “Protege tu piel con poderosos antioxidantes de vitamina E y aceite de açai”, detallan en la web de la marca.

Ilia

Medios como Allure (está como el favorito de los lectores) y The Cut tienen el Multi Stick de Ilia en sus listas de mejores blushes en crema para probar este año. Es fácil de aplicar y no es grasoso. Aporta un acabado natural, perfecto para llevar en maquillajes del día a día: en labios, mejillas y hasta en los ojos.

Rare Beauty

La marca de Selena Gomez tiene entre sus best sellers el rubor Stay Vulnerable Melting Blush, el cual tiene el sello Best of Beauty 2021 de la revista especializada en belleza Allure. En una lista reciente de esa publicación, lo mantienen entre los mejores, especialmente porque se funde en la piel, porque es construible y natural, y por su duración. Es suave y nutritivo, gracias a su fórmula botánica de loto, gardenia y nenúfar blanco, según detallan. No destaca las arrugas ni obstruye los poros.

Si deseas uno más pigmentado, el Rare Beauty Soft Pinch Liquid es tan famoso como la fundadora de la marca.

Milani

Encontramos una opción excelente a precio asequible. El blush en crema de la marca Milani está entre los mejores en la publicación Byrdie. Aseguran que su fórmula es ligera y se fija rápidamente sin llegar a sentirse pegajosa: “Como se absorbe rápidamente y tienen una pigmentación bastante intensa, recomendamos comenzar con una pequeña cantidad para no exagerar”, aconsejan.

Milk

Otro de los favoritos es la barrita Milk Makeup Lip & Cheek, un maquillaje ligero para labios y mejillas, con acabado semimate. Está creado con ingredientes que hidratan la piel como mantequilla de mango, aceite de aguacate y aceite de albaricoque. “Es fácil de difuminar para lograr un look de maquillaje natural y cotidiano o se puede aplicar en capas para lograr un efecto más dramático”, dicen en Allure.

¿Cuál de estos blushes en crema has probado? ¿Cuál añadirías a esta lista?

