3 trucos de make up que pone en práctica Belinda para lucir espléndida después de los 30

Belinda supo desde que era pequeña que el maquillaje era lo suyo. Ella aprendió a usarlo con mucha naturalidad y a resaltar sus facciones gracias a algunas técnicas que ha ido incorporando en sus rutinas de make up. No por algo luce siempre espléndida, ¿o no?

Lee también: Belinda vuelve a interpretar "Si nos dejan" y sus fans aseguran que no ha olvidado a Nodal

Tan fanática es del maquillaje nuestra Belinda que incluso llegó a apostar por su propia línea de productos. Tharaa es la empresa que tiene en conjunto con Renata Notni. Tras el lanzamiento, ella misma explicó que “lo más importante en un maquillaje es que te sientas cómoda contigo misma, porque es lo que vas a reflejar”.

Sin duda, Belinda sabe cómo captar la atención sin necesidad de recargar su rostro. Ella siempre opta por el estilo minimalista a la hora del maquillaje para verse muy natural. Gracias a sus trucos logra destacar su personalidad y lucir tan fresca como juvenil. Hoy te dejamos sus 3 tips infalibles para lograrlo.

Cuáles son los 3 trucos de make up que pone en práctica Belinda

Hidratación

Belinda sabe que la hidratación es clave para lucir espléndida. Es por ello que lo primero que hace antes de maquillarse es hidratar su piel. Todos los días la actriz inicia su rutina con el “roll-on Cooling Water” de la marca Milk Makeup. El producto es ideal para disminuir la hinchazón bajo los ojos y también para verte fresca.

Lee también: Así es y esto cuesta la Universidad que paga Gerard Piqué para su novia Clara Chía Martí

Brillo

Otro de los trucos a los que siempre recurre Belinda es el brillo. Gracias a él logra verse totalmente natural. En su caso utiliza un bálsamo que distribuye estratégicamente entre sus mejillas, el centro de su frente y la punta de su nariz.

Corrector

Belinda exprime al máximo los beneficios de un buen corrector. Incluso ha llegado a confesar que reemplazó la base de maquillaje por este producto que solo utiliza bajo sus ojos.