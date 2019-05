10 artículos de moda y belleza para comprar en HOT SALE

¿A quién no le gustan las ofertas? Como sabrás, el HOT SALE se realizará del 27 al 31 de mayo, en estos días de oferta podrás encontrar muchas marcas con productos rebajados. Así que aquí te mostraremos algunas piezas que podrás adquirir para lucir espectacular espectacular.

1. Falda

Si buscás una falda para lucir esta temporada, esta es la prenda adecuada, la podrás encontrar en Amazon en el apartado de Colectivo Diseño Mexicano , además lo que llama su atención es su precio, pues antes estaba en mil 750 pesos, pero ahora tiene el precio de 1 mil 225 pesos más envío gratis, es de la marca Larissa Torres.



2. Botín

En la tienda Stendhal Store hay descuentos, entre las piezas que podrás encontrar están este par de botines de piel color blanco con punta redonda, que podrás lucir ya sea en una reunión con amigas o en esa cita con tu date. Su precio anterior era de 3 mil 400 pesos, pero tienen el 50%, así que lo podrás adquirir a 1 mil 700 pesos.



3. Tote Bag

Ahora si lo que buscas es un un Tote Bag diferente a los que tienes, este el perfecto, ya que está tejida a mano en color rosa y con flecos, mientras su agarradera es de madera, adquierela por 4 mil pesos en Mexicouture , de la marca Binge Knitting .



4. Chamarra

Si quieres darle un regalo especial a alguien especial, esta chamarra es la ideal, ya que es de la marca mexicana Mancandy su silueta oversize lo hará ver perfecto, está hecha de poliéster y en color verde khaki, estamos seguras que le encantará combinar con sus looks esta temporada, la encontrarás en Stendhal Store por 2 mil 450 pesos.



5. Zapatos de charol

No hay nada que nos haga más feliz que ver zapatos en ofertas, por lo que en Stendhal Store encontrarás este par de zapatos de charol que serán ideales para ir a la oficina o alguna reunión que tengas, su diseño mule hará que luzcas un look arriesgado y rebelde. Tan solo a 2 mil 380 pesos.



6. Pantalón

Sabemos que hay días en los cuales estás cansada por tu extenuante rutina y quieres una prenda que te haga sentir cómoda y fresca, sobre todo en esos días de descanso, así que Colectivo Diseño Mexicano tiene los pantalones de Eilean Brand que son adecuados para la ocasión, los podrás lucir en esa comida con amigas ahora en este Hot Sale están en 735 pesos, lo podrás adquirir a través de Amazon.



7. Falda Larga

La falda es una de las prendas ideales para usar esta temporada, por lo que aquí te recomendamos adquirir esta, ya que su diseño de mezclilla hará que te sientas fresca y cómoda estos días, la podrás usar para ir al trabajo y después salir con las amigas a comer, comprala en Studio F por 650 pesos ya con el 50% incluído.



8. Labial

No hay look completo si no hay un maquillaje perfecto, así que en Sephora podrás encontrar un bálsamo ad hoc a tus labios, su fórmula cremosa y confortable que le da a los labios el cuidado adecuado mientras les da un sutil color, además de que le da a los labios horas de hidratación. Antes su precio era de 115 pesos, pero tiene un 40% por lo que lo podrás comprar a tan solo 70 pesos.



9. Mochila

Si estás en busca de una mochila de gran tamaño para guardar lo más importante y necesario para ir a la oficina o la escuela, pero quieres que se combine con lujo y sea práctica, esta es la indicada, ya que esta mochila de Tous es la adecuada, su diseño de color camel hará que combine con tu look. Su precio inicial era de 5 mil 400, ahora la podrás encontrar a 3 mil 780.



10. Crema facial

No hay algo más importante en cuanto a cuidados de la piel, que sea tener un rostro hidratado, esta crema de la marca Kiehl’s , tiene el efecto que dura 24 horas y hará que tu piel esté suave e hidratada. Lo mejor es que todo tipo de piel la puede utilizar. Su precio es de mil.



Tienen más prendas en descuentos, así que visita su página y busca la pieza perfecta para ti.

¿Qué te parece?