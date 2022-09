Un recorrido por la vida de los grandes compositores desde la mirada clínica

Desde la publicación del primer volumen de la colección de ensayo “Músicos y medicina”, de El Colegio Nacional, en la que se recopilan las patologías de los compositores clásicos, el doctor Adolfo Martínez Palomo busca responder a la pregunta acerca de si el genio nace o se hace.



“Una pregunta difícil de responder. ¿Por qué Verdi, si sus padres eran muy pobres, casi analfabetos, material y culturalmente, fue un artista de esa dimensión? ¿De dónde surgió un genio así? En la mayoría de los casos, casi todos tienen a un maestro que les ayudó o una madre, en sus años de formación”, afirma Martínez Palomo y precisa que él cree que el genio nace y se hace.



“Muchos expertos dicen que no hay relación entre la vida y la obra. Yo creo que sí la hay”. Ejemplo de esto, afirma, fue la vida de Frédéric Chopin, quien, en los 39 años que vivió, fue un hombre enfermo. “Para algunos, esto se reflejó en su obra. Otro caso es el de Robert Schumann: muchos expertos dicen que su música reflejó el problema psiquiátrico que tuvo en los últimos años. Schumann murió joven, la pasó mal, era sifilítico. Pero en el hospital donde se recluyó, hizo algunas de sus obras más maravillosas”.

Todos los días nacen genios, pero se pierden, abunda Martínez Palomo. “Seguramente, los que trascendieron tuvieron cualidades que los hicieron eventualmente genios; casi no hay ninguno que se haya vuelto un gran artista sin trabajar mucho. Bach, quizá el más grande de todos los tiempos, trabajó y estudió en condiciones difíciles. Hasta los 18 años no había hecho nada, se animó después de haber pasado cientos y cientos de horas analizando textos musicales”.



Esta colección empezó, en palabras del médico e investigador mexicano, durante el bicentenario de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart, en 1991, cuando surgieron reportes médicos sobre las posibles causas de la enfermedad del músico austriaco. “Yo hice una presentación, resultó algo interesante en las entrevistas a médicos”, contó.



A partir de esta investigación, Martínez Palomo empezó a explorar el tema, con publicaciones en diversos medios, hasta que hace ocho años publicó los primeros ensayos de la colección, dedicados a Claudio Monteverdi y Antonio Vivaldi. Al presente, se han publicado siete libros (cada uno con textos sobre dos compositores) y faltan otros siete; en total, 14 volúmenes y 28 compositores que Martínez Palomo seleccionó y enlistó cronológicamente hasta llegar a Gustav Mahler y Dmitri Shostakovich (dos ediciones, ambas de mil ejemplares, ya están agotadas). Un trabajo que le requiere, al también ganador del Premio Nacional de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en 1986, consultar las principales biografías de los compositores que se escribieron en inglés, español, alemán, francés e italiano, y un gran número de artículos médicos.



“Prácticamente no queda un solo artículo médico sobre estos artistas que yo no haya consultado. Es una revisión exhaustiva de revistas del siglo pasado, e incluso anteriores, en muchos idiomas”. Para el proyecto, el bibliotecario del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) le ha ayudado, desde 1991, a recopilar material sobre los 28 compositores.



En la presentación oficial de cada volumen, Martínez Palomo ofrece una conferencia, junto a un artista que interpreta piezas del compositor en cuestión. “El público disfruta tener música en vivo sin necesidad de pagar un boleto. A veces asiste gente que nunca tuvo contacto con la música clásica; para esa gente, hablar de Mozart y escuchar su música en vivo, despierta mucho interés. En el Colegio Nacional y en ciertos sitios donde he dado charlas, como la Sala Carlos Chávez, de la UNAM, el público agradece haber accedido fragmentos de vida de un compositor”.

El siguiente tomo por publicarse está dedicado a Chopin y Schumann, que nacieron en el mismo año (1810); siguen, en la lista: Franz Liszt y Richard Wagner (“Wagner se casó con la hija de Liszt; Liszt era su suegro, por lo que tuvieron una relación complicada. Wagner era un genio absoluto, con un carácter agrio, que trató mal a Liszt”); dos grandes compositores de ópera, Giuseppe Verdi y el francés Charles Gounod, autor del Fausto; después vienen Clara Schumann y Johannes Brahms, quienes “no sólo eran conocidos, sino que Brahms estuvo profundamente enamorado de Clara. Es la única mujer incluida, pianista y compositora excepcional, una de las más grandes de la historia”.



Los últimos tres tomos serán sobre Aleksandr Borodín y Georges Bizet, Piotr Ilich Chaikovski y Giacomo Puccini, y los ya mencionados Mahler y Shostakóvich, al que Martínez Palomo conoció en persona. “Era un hombre tímido y asustado. Yo creo que estaba afectado por todo lo que vivió: la opresión del régimen, la persecución política. Él hizo una grandísima obra a pesar de que vivió una supervisión constante; sufrió de paranoia, pero eso es tema para un historial clínico psiquiátrico”.



Sobre la ausencia de compositores mexicanos en la colección, el investigador habló, en específico, de Silvestre Revueltas. “El problema para hacer un ensayo sobre él es que se requiere un análisis profundo y la autorización de la familia, algo que no se necesita con los demás compositores de los que he escrito”.

ADOLFO MARTÍNEZ PALOMO

Miembro de El Colegio Nacional

Un futuro sin perspectiva

Martínez Palomo también criticó “no sólo la falta de reconocimiento hacia los médicos y científicos en México, sino el desprecio absoluto que viven ellos en esta administración”.



Las nuevas generaciones se enfrentan a un futuro encarecido, recalcó. “Tantos jóvenes tan bien preparados o que se están preparando y que no tienen futuro, algo que no había ocurrido nunca. No hay oportunidades laborales ni para acabar su formación. Es algo complejo que ahora se ha acrecentado. El sistema público de ciencias atraviesa una situación difícil”, concluyó.