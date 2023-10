Para celebrar dos aniversarios que se empalman: los 45 años de la fundación de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) y el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, se llevará a cabo una gira conformada por siete conciertos, del 19 al 30 de octubre, en diversos recintos de California, Missouri, Iowa, Michigan y Florida. Son tres programas con obras clásicas de Chaikovski (Concierto para piano No. 1), del repertorio nacional (Chávez, Revueltas) y de la música latinoamericana contemporánea (Márquez, Ortiz y Montero).

Es notorio que una de las solistas sea Gabriela Montero, compositora venezolana y pianista incluida en la programación de las últimas cinco fechas de la gira (la otra solista es Gabriela Jiménez, en los timbales y percusiones) con su Concierto latino que —cuenta la propia Montero— surgió por encargo del Festival de Piano de Ruhr y la radiodifusora alemana MDR junto a la Sinfónica Nacional de México —entonces tenía al frente a Carlos Miguel Prieto, hoy director de la de Minería— y se grabó en el Teatro del Lago en Chile, en 2018. Además, la pianista tocará en los programas que incluyen a Chaikovski.

“Mi concierto tiene los escenarios y los ritmos latinos, la estampa de la imaginación latinoamericana. Creo que Gabriela Ortiz, quien es una magnífica compositora, podría decir lo mismo. Como mujeres latinoamericanas sentimos que es un gran momento para hacer llegar ese mensaje de potencial latino en la música clásica y de poder llevar al público un pedacito de nuestras historias y de esa herencia de riqueza armónica, rítmica y metafórica que tenemos los latinos en nuestras sociedades a veces complejas y turbulentas”, señala.

Por tener la música latinoamericana una cara tan seductora y exótica —continúa Montero—, ciertos europeos no ven lo que realmente sucede en lugares como Venezuela o México: “Es como un enamoramiento, se quedan obnubilados con los latinos y no logran ver más allá para alcanzar la complejidad de lo que pasa en nuestras sociedades. No sólo es la parte seductora del lado que tanto amamos en Latinoamérica, también se esconden las partes oscuras, y eso debe hablarse, enfrentarse y conocerse para que podamos evolucionar”.

Al margen de esta gira y las otras presentaciones programadas para la segunda mitad del año en Europa, Montero habla sobre uno de sus próximos proyectos: una nueva grabación de la mano de un sello con el que recién colabora. “Voy a terminar varios encargos para nuevas composiciones. El más próximo de estos es la premier mundial, en mayo, del Quinteto para piano y cuerdas que se estrenará en Estados Unidos, una obra en cuatro movimientos que trata sobre la destrucción del Amazonas venezolano y el genocidio de los pueblos indígenas, además de la destrucción de nuestra ecología. Es mi decisión utilizar la música que estoy componiendo para seguir hablando de lo que sucede en Venezuela”, concluye.

melc