A poco más de tres meses de que concluya el sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que informará sobre obras y programas que pocos conocen y que ya están en operación.

Presumió el caso de Mexicana de Aviación, aerolínea que opera desde diciembre pasado la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ha estado ya operando Mexicana y queremos informarles cómo va esta línea aérea y que se está pensando en el futuro; así lo vamos a hacer con otros programas”.

“Vamos a estar informando sobre todos los programas y acciones que se han realizado, hay muchas cosas que se han hecho y que no se conocen, no se trata de dar a conocer proyectos sino ya obras, hechos no palabras”.

El presidente López Obrador está acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, quien porta un cubre boca color negro; así como el general José Gerardo Vega Rivera, director general de Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gafsacomm).

























