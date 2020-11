Sandro Cohen está mejor, pero delicado

El escritor Sandro Cohen fue desintubado la mañana del lunes y aunque evoluciona, continúa delicado y en terapia intensiva; sin embargo, la noche de ese mismo día los médicos detectaron una bacteria en los pulmones del escritor que ha requerido transfusiones de sangre, y una nueva campaña, ahora para la donación de sangre.

La escritora Josefina Estrada aseguró a EL UNIVERSAL que su esposo fue desintubado pero continúa con respiración artificial, “no ha estado consciente pero estaba evolucionando muy bien hasta que anoche detectaron una bacteria y para combatirla necesitan transfusión de sangre, me dijeron que esa bacteria ya no tiene que ver con el Covid, pero ciertamente sus pulmones, desde que entró, estaban muy dañados; es una de las bacterias que estaban ahí y no le han permitido la desinflamación total”. Le sacaron una muestra del pulmón y pronto tendrán los resultados. La escritora llama a seguir con la recaudación de fondos (cuenta 2652199912 en BBVA) y ahora también llama a la donación de sangre.