¿Racismo en la Revista de la Universidad?

“¿Se puede ser racista sin saberlo? ¿Qué significa Black Lives Matter? ¿Hay racismo en México?” Con estas preguntas anuncia la Revista de la Universidad de México, publicación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, su número de septiembre. La iniciativa es loable y urgente por la vitalidad con la que se están cuestionando las estructuras racistas en el horizonte contemporáneo, y formaría parte de un esfuerzo institucional en que el rector, Enrique Graue, se ha distinguido, pero… todo parece indicar que en los contenidos de este número la Universidad Nacional ha repetido esas reprobables inercias que, se supone, pretendía criticar.Según datos del INEGI (del 2015), en México hay un millón 381 mil 853 afrodescendientes. Pues… como si no existieran, parece decirnos el numeroso equipo editorial de la Revista, ya que este número invisibiliza la experiencia de las personas afromexicanas. Ante esta omisión, las respuestas de los lectores en redes sociales han sido muy críticas. Por ejemplo, la investigadora Itza Amanda (@AmandaItza) ha expresado en Twitter: “Qué fuerte cómo en el número sobre racismo de la revista de la UNAM no invitaron a escribir una sola persona activista negra-afromexicana de esas que mantienen el movimiento por el reconocimiento desde la costa hace más de 30 años. Qué fuerte me parece”. Si bien se resalta la presencia de las investigadoras Mónica Moreno y Judith Bautista entre la nómina de colaboradores, el usuario Iwani (@Soyuntamal), descendiente de nahuas, añade: “Mucha academia blanca repitiendo cosas que ya todo mundo ha dicho, poca experiencia racializada que debería ser escuchada”. Por su parte, el usuario el flako de oro (@caset_one) ha puntualizado sobre el índice de la publicación: “Un surtido de entre las personas de moda en tw en el tema y un par de intelectuales comprometidas y académicos que poco tienen que abonar al tema en Mx”. Es comprensible que una de las prioridades de la cuentista Guadalupe Nettel, directora de la Revista de la Universidad, sea su carrera literaria y no el manejo diligente de la publicación decana del país. Quizá debido a esto ahora la UNAM ha publicado una revista racista sobre el racismo.