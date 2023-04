El Colegio Nacional conmemoró ayer el 25 aniversario del fallecimiento del poeta mexicano Octavio Paz, con una ceremonia a sala llena realizada en el Aula Magna de esta institución cultural, de la que el poeta fue miembro desde el 1 de agosto de 1967. Lo hizo además con un mensaje leído por Susana Lizano, presidenta en turno de El Colegio, quien reiteró que la institución está lista para recibir el archivo del Premio Nobel de Literatura.

“El Colegio Nacional es respetuoso del proceso legal en curso; tiene plena confianza de que se cumpla la voluntad expresa y manifiesta de Octavio Paz de legar su archivo a este Colegio, del cual fue miembro durante los últimos 31 años de su vida. El colegio Nacional está listo para recibir el archivo de Octavio Paz”.

En el homenaje, el historiador Enrique Krauze dijo que entre las preocupaciones de Paz no estaba el destino de su obra. “En cuanto a su archivo dejó sentado notarialmente su traslado a El Colegio Nacional al cabo de 25 años de su muerte”. Contó sobre la última conversación que tuvo con Octavio Paz, cuando le preguntó sobre el futuro de México. “¿Qué va a pasar con México?, me preguntaba Octavio días antes de morir. Conversamos en la sala de su última morada. Era como un león enjaulado en su cuerpo, atado a su silla de ruedas, inquiría esa pregunta con angustia, pero sin esperar respuesta. Yo me quedé callado, ¿qué le podía decir?”

Krauze habló también de que Paz tenía conocimiento de que algo grave pasaría en “el suelo de México”. Dijo: “Paz ya había escrito: ‘Sin libertad la democracia es tiranía mayoritaria, sin libertad la democracia desencadena la guerra universal de los individuos y los grupos, pero su unión produce la tolerancia y la vida civilizada’”, expresó Krauze.

En el homenaje, el crítico literario Christopher Domínguez Michael leyó el texto sobre Paz escrito por el poeta Gabriel Zaid, texto que recordó la historia personal y los logros literarios del escritor nacido el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México.

“Toda su obra es de fundador, repetidamente en la poesía, su crítica se fue extendiendo hasta volverse una crítica de la cultura occidental. Vivía en perpetua exploración, le parecía inconcebible no intervenir cuando el país o el mundo iban mal”, leyó Domínguez Michael de Gabriel Zaid.

Durante la ceremonia en formato híbrido, en la que algunos ponentes rememoraron a Octavio Paz a la distancia, el antropólogo Roger Bartra aseguró que aunque Paz trató de escapar de la mexicanología, “él mismo, hay que decirlo, tendió las trampas que lo dejaron encerrado en la búsqueda inútil, pero emocionante, del ser, la psique o el carácter de lo mexicano. Vivió inmerso en esa paradoja”. Por su parte, la ensayista Fabienne Bradú habló de las ofensas contra el grupo de Paz: “El repudio que hoy persiste se ha vuelto más violento y hasta, diría, peligroso. No desglosaré los calificativos que se reiteran contra algunos de nosotros como una beligerancia que semeja una cacería de brujas en tiempos de la Inquisición. Frente a la estulticia y la ignorancia de la mayoría de nuestros gobernantes, la falta de Octavio Paz se vuelve cada día más ostensible”.

El poeta Aurelio Asiain recordó el día en que conoció a Paz y concluyó: “No saben cómo me gustaría que Octavio Paz estuviera vivo para conversar de estos asuntos con él”.