La compañía sonorense de danza, Producciones la lágrima, que creó la coreografía "Fisuras" en 2017 para celebrar sus dos primeras décadas de vida, se presenta hoy y mañana, a las 17:00 horas, en el Teatro Cervantes de Guanajuato capital como parte de la programación del 51 Festival Internacional Cervantino.

"Fisuras", cuenta su directora artística, Adriana Castaños, es una pieza que bebe de varias fuentes que, en una primera ojeada, no tienen elementos en común: "Hay una correlación con la danza posmoderna, con el hacer una danza no literal, no anecdótica y poner un marco, una metodología de trabajo por resolución de problemas. En ese proceso, cuando hicimos fisuras, se trató de dejar que mi subjetividad influyera en el montaje. Es la primera coreografía que, de alguna manera, hice sentada, sin demostrar yo que mis preferencias de movimiento influyeran en el lenguaje que se iba generando con esta metodología".

Lee también: Homenajes a Óscar Oliva y David Huerta en encuentro de poetas

Lo que más influyó fue la relación directa, el contacto de ciertos integrantes de la compañía, con el poeta David Huerta, en aquellos años. La directora enumera estas influencias aisladas que sirven como punto de partida: la introducción a los poemas de Huerta, el regalo de un libro de Gunther Gerzso en el que se hace homenaje a la línea recta, el hecho de que Alberto Cruzprieto le mostrara la música del álbum "Decó". La pregunta natural que se hizo Castaños fue: ¿qué sucedería si juntamos todo esto que parece aleatorio en apariencia?

"Es como una receta, me quedó muy claro que los algoritmos son como trabajar una receta con ciertos ingredientes. En este caso estuvimos jugando mucho con los algoritmos de David Huerta, jugando con las palabras y cómo se insertan éstas en el cuerpo y los gestos".

La compañía sonorense de danza, Producciones la lágrima se presentó en el Festival Internacional Cervantino. Foto: FIC, cortesía

El proceso fue atípico quizá: cada bailarín propuso maneras diferentes para hablar, por ejemplo, de palabras como "nublazón" o "vibración". "Había ciertas palabras que después fuimos combinando de formas diferentes y se generaron unos cuántos gestos a partir de ciertas palabras. Yo digo, por ejemplo, la palabra hendidura, ¿que de ésta se traduce en el cuerpo como hendidura?"

Lee también: Romper barreras a través de la música: La Santa Cecilia

Al principio del montaje participaron cuatro bailarines y cada uno obtuvo su propia versión de "hendidura" o "nublazón": "Teníamos cuatro versiones de cada palabra y todo eso lo compartimos y después jugamos con esas combinaciones que se generaban. Partíamos de poemas de Huerta, como Fisuras sexuales, que le da título a la obra".

La directora añade, además, una presencia fundamental: la del iluminador Jesús Maldonado, que trabajó en hacer el espacio lumínico y, de alguna manera, establecer parámetros, a partir de la secuencia de Fibonacci y pensando en esta construcción de generar volumen en el espacio a través del manejo de la luz. Son interpretaciones subjetivas de otras obras de arte".

Un lenguaje que da cabida a múltiples combinaciones: "Es algo que fuimos ajustando con el paso del tiempo; al ir presentándola se planteaba que la música entraba de forma aleatoria, que los bailarines se encontraban con la música en lugar de irla bailando. Es lo que hemos ido trabajando: ¿cómo se encuentra uno con la música, en lugar de que ésta determine todo lo que se hace?"

Lee también: Cuerpos, piel, fotografía y poesía, en la exposición Queer Love y otras drogas

Para cerrar, la directora ahonda en los disparadores de la pieza: "¿Qué pasa con un juego de cuerpos en el espacio? Que automáticamente se generan relaciones. La primera sorprendida por las relaciones que se empezaron a generar en el proceso fui yo. Hay interpretaciones y la lectura cambia totalmente si la bailan puras mujeres. No hay una línea anecdótica, sino encuentros, relaciones, que se vuelven significativos y le dan una lectura al espectador".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc