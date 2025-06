En España, el Museo Nacional de Antropología (MNA) hoy fue premiado con el Princesa de Asturias de la Concordia 2025, pero ayer el recinto decepcionaba a visitantes extranjeros y nacionales por un imprevisto cierre. La celebración llega en medio de una crisis para los museos que administra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por falta de personal de seguridad que hizo que ayer varios recintos cerraran al público.

Además del MNA, el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, el Nacional de las Intervenciones, el del Templo Mayor y el de El Carmen fueron los que no dieron servicio ayer.

La comunicación no fue clara. Castillo de Chapultepec no abrió puertas, el Nacional de Antropología cerró temprano, sólo algunos pudieron entrar por la mañana, mientras que los visitantes de la tarde se fueron decepcionados y frustrados. El de las Intervenciones y El Carmen sí alertaron a través de redes sociales que no estaban abiertos.

Fue hasta avanzado el día de ayer que el INAH dio una explicación a través de un comunicado: los recintos cerraron porque no había suficiente personal de seguridad.

El pasado 30 de mayo, la dependencia cambió su seguridad, de trabajar con la policía, ahora será con las empresas privadas SSS Asistencia y Supervisión S.A. de C.V. junto con Sistemas Prácticos en Seguridad Privada S.A. de C.V. (que operará en Ciudad de México) y Grupo de Seguridad Privada Pryse de México S.A. de C.V.

Lee también: “Cierre de museos se debió a transición de servicios de seguridad; este miércoles se reanudan actividades”: INAH

El Instituto dijo que desde el 1 de julio comenzó la transición de servicios y que se consideró cerrar el martes 3 los museos mencionados para este proceso. Sin embargo, el cierre no se avisó a los usuarios.

Alicia, de la Ciudad de México, y Paul, su pareja que viene de visita desde California, Estados Unidos, no pudieron ingresar al Museo Nacional de Antropología. “Lo organicé todo para que visitáramos los museos de este lado de la ciudad. Estamos frustrados. No avisaron, si lo hubiera visto desde redes sociales, veía qué otras opciones hay, pero ya estando aquí es frustrante”, contó Alicia a este diario.

Ese fue el segundo intento fallido de la pareja por visitar museos del INAH, primero se dirigieron al Castillo de Chapultepec, que también estaba cerrado. “Nos dijeron que no había personal suficiente, que se había comprometido (el personal) de seguridad que hoy iba a ir, pero no se presentaron”, dijo Paul sobre la explicación que les dieron en Chapultepec.

Lee también: Museo Nacional de Antropología cierra sin aviso; turistas frustrados y decepcionados

Tirzah, y su madre Ana, vinieron desde Nueva York, su visita a México era principalmente por el MNA. “Estaba muy emocionada por ver la historia de los olmecas, hago una investigación sobre ellos y finalmente lo iba a ver con mis propios ojos. Para regresar tendría que hacer otro viaje. No hubo ningún aviso y estoy decepcionada”, dijo Tirzah en entrevista.

Finalmente, el INAH indicó que la empresa de seguridad debe ya contar con los elementos indispensables para operar con normalidad hoy 4 de junio y que “de no ser así, se aplicarán las sanciones administrativas que haya a lugar”.

rad