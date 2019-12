Palacio de Bellas Artes aún cerrado por incumplimiento de prestaciones

Pese a que los trabajadores recibieron hoy el pago de sus quincenas correspondientes al mes de diciembre, así como otras prestaciones laborales, aseguran que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) no ha cubierto la totalidad de sus prestaciones pues un 80% de trabajadores pertenecientes a una decena de sindicatos aún no reciben todos los pagos para la adquisición de ropa y material de trabajo.

Ante el cierre queda suspendida la función de la Orquesta Sinfónica Nacional y la polémica muestra "Emiliano: Zapata después de Zapata".

Omar Monroy, titular de la Secretaría de Finanzas de la Secretaría de Cultura, les informó en días pasados que ese faltante de prestaciones se cubrirá a más tardar el próximo martes 17 de diciembre, pero los trabajadores no están de acuerdo.

"Ya nos pagaron nuestro salario y la prima vacacional, pero no han pagado la prestación de ropa y/o equipo de trabajo, es decir, uniformes y equipos para protección que usa personal que está en áreas como atención a público y técnicos. Siempre nos lo habían dado en especie pero esta administración decidió dar la prestación a través de monederos electrónicos que oscilan entre los 2 mil y los 17 mil, dependiendo las funciones. Aunque está diferencia también queremos que sea revisada", indicó Carmen Cortina del Sinat-inbal-227.

Y añadió que su inconformidad se debe también a que hubo entrega de monederos con montos no pactados: "No se trata sólo de que nos paguen y nos pidan que nos quitemos, también se trata de cumplan sus compromisos. Sabemos que estamos en el ojo de un huracán por lo que ha pasado en estos días, pero también están cerrados otros centros como el Museo Nacional de Arte y el Cencropam, sólo queremos levantar la voz ante el déficit presupuestario. Todo está pactado no pedimos nada que no nos corresponda", dijo.



Los trabajadores del INBAL cerraron el Palacio de Bellas Artes desde ayer y colocaron mantas en al menos 86 centros culturales y oficinas administrativas, en protesta por el retraso del pago de sus quincenas de diciembre, prima dominical, prestaciones como lentes y prótesis auditivas, entre otras.

El miercoles representantes sindicales sostuvieron una reunión en el Palacio de Bellas Artes con Omar Monroy, quien reconoció que el INBAL cuenta con un déficit de 720 millones por lo que tuvo que pedir una ampliación; y adelantó que el instituto tendrá pasivos para 2020.



A través de un comunicado la Secretaría de Cultura informó que sí sostuvo una reunión con dirigencias de los 18 sindicatos pertenecientes al INBAL, que se entregarían los vales que corresponden a las prestaciones de fin de año, y el próximo martes 17, los uniformes a dirigencias y comisionados. Mientras que los prestadores de servicios de Capítulo 3000, “se empiezan a colocar los recursos para sus pagos” y el plazo límite de pago es el 20 de diciembre.

Los trabajadores analizan si permanecerá cerrado el Palacio de Bellas Artes todo el fin de semana, lo que implicaría la cancelación de funciones de Sinfónica Nacional, Ópera de Bellas Artes y Ballet Folklórico de México.

