La Ópera Nacional Griega regresa a los escenarios este sábado, después de meses sin actividad debido a la pandemia de coronavirus, con una actuación de la mezzosoprano georgiana Anita Rachvelishvili en un enclave único, el Ágora Romana de Atenas.

Los asientos, reducidos para mantener la distancia física y medidas de seguridad requeridas, serán ocupados por personal sanitario y funcionarios públicos, como homenaje por su trabajo en la gestión de la crisis del coronavirus que, de momento, ha dejado menos de 4 mil casos registrados en Grecia.

En esta ocasión la Orquesta de la Ópera Nacional será conducida por Lukas Karytinos y el programa incluirá varias arias famosas de Verdi -por cuyas interpretaciones es bien conocida Rachvelishvili-, Cilea Gounod y Saint-Saëns.



Esta actuación abre "All of Greece, One Culture", una serie de 111 eventos que hasta el 15 de septiembre permitirán asistir a actuaciones de música, ópera, opereta y danza en 70 sitios arqueológicos de toda Grecia.

Entre estos inusuales escenarios se encuentran el Templo de Poseidón en Sunio, el Ágora Romana de Atenas, el Palacio de Néstor, el gimnasio del Santuario de Olimpia o el sitio arqueológico de Delfos.



"A pesar de las circunstancias sin precedentes a las que estamos todos sometidos, estamos unidos por la misma pasión por mantener viva la cultura contemporánea. Por eso proponemos una serie de eventos que resalten la marca artística multifacética de la Ópera Nacional Griega", aseguró en un comunicado su director artístico, Yorgos Kumendakis.

