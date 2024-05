Luego de que un juez ordenó a Pemex reactivar el pago de pensión por viudez a la analista y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que impugnarán esta decisión.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador reprochó la decisión del juez y dijo que este caso “es parte de lo mismo” que sucedía hasta antes de que llegara a la Presidencia: “Había un régimen de corrupción, sin duda, de injusticias, de privilegios, era el gobierno de una minoría con fachada de democracia (...) ellos se servían con la cuchara grande, se sentían los dueños de México”.

“Va a lo jurídico. No vamos a dejar, nosotros nunca hemos incumplido con una orden judicial, pero lo vamos a litigar y aquí lo vamos a estar informando de cómo van las cosas”, señaló al advertir que el director de Pemex, Octavio Romero, informará más del tema.

Mencionó que se trata de un caso “emblemático” que ayuda a explicar cómo es “el tejemaneje” de la “politiquería”.

“Son casos emblemáticos que ayudan mucho a explicar cómo es el tejemaneje de la política, o de la politiquería, y cómo sí hay quienes se sienten superiores. Y coincide que son racistas y son clasistas y que le tienen desprecio al pueblo”, declaró el Presidente.

En un plazo de 24 horas, Pemex debía reintegrar el pago de la pensión postmortem a María Amparo Casar, así lo ordenó un juez federal el pasado 10 de mayo, quien le concedió a la presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad una suspensión de plano en el amparo que tramitó contra la suspensión del beneficio económico.

Desde enero de 2005, la académica es pensionada vitalicia de Pemex, pero desde la primera quincena de marzo la paraestatal omitió el pago de su pensión, ya que para la empresa es un cobro indebido porque su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, no habría fallecido por accidente de trabajo.

López Obrador ofreció disculpas a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por tratar estos asuntos personales, “pero ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia”.

Sostuvo que en el caso de María Amparo Casar, los conservadores “defienden a las élites” y reiteró que “es muy bueno que este caso se haya ventilado”.

“Al final es muy hipócrita todo, el conservadurismo es corrupción y es hipocresía. No quiero generalizar porque sí hay conservadores que tienen cierta doctrina y escrúpulos morales, pero por lo general los domina la tentación al dinero, los vuelve locos y se ve normal, por eso la reacción”, expresó.

Mencionó que Pemex debía denunciar el caso de Casar porque sino incumpliría con su responsabilidad contra la corrupción.

“¡Cómo vamos a dejar esto así! ¿Vamos a dejarle la estructura, esta de manipulación intacta? No, no, no, no, hagamos algo, no va a desaparecer ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada”, dijo. “No es nada personal”, mencionó al criticar a Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad y al empresario Claudio X. González.

