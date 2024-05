El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que coincide con Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA, de que el reciente informe que presentó la agencia antidrogas, en el que aseguran que cárteles mexicanos han penetrado en los 50 estados de Estados Unidos, no es novedad y que "es un refrito".

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que respeta que el exjefe de operaciones de la DEA considere que su política de “abrazos no balazos” no funciona, pero le pidió esperar un poco porque “eso lleva su tiempo”.

“Estaba viendo las redes y le preguntó un reportero, conductor sobre el informe que dio la DEA. Este señor fue agente de la DEA y yo creo que todavía está en activo, pero retirado (…) Dice que desde hace años lo saben, que no es novedad, que es un refrito”, dijo.

“¿Usted coincide?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

Lee también En cuatro meses ha habido una reducción del 50% en el flujo migratorio a EU, asegura AMLO

“Si, pues, ¿cuándo surge el Cártel de Sinaloa o el de Jalisco (CJNG)? ¿Desde cuándo? Él lo dice, nada más no coincido con algo que dice de que no funciona lo de `abrazos, no balazos´. Que espere un poco porque eso lleva su tiempo y demás es natural que no esté de acuerdo, porque hay quienes sostienen y yo los respeto que hay que usar la fuerza, que es con medidas coercitivas como se va resolver el problema, y yo pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que la paz es fruto de la justicia”, respondió.

“Ellos tienen que hacer su tarea”: AMLO

“Estamos nosotros aplicando una estrategia para que no haya muertes, homicidios, asesinatos en México, y ayudamos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, pero la prioridad, nuestro deber es garantizar la paz y la tranquilidad en México.

“Por razones humanitarias, y además como buenos vecinos, ayudamos en todo lo relacionado en el combate al narcotráfico”, dijo al mencionar que “ellos tienen que hacer su tarea”.

El principal problema de Estados Unidos, dijo, es “la pandemia de consumo de fentanilo”. “No están atendiendo las causas y se les hace muy fácil echarle la culpa a México”, mencionó.