Gustavo Dudamel es recibido por el público mexicano como una gran celebridad, como un hijo pródigo latinoamericano. La ovación es larga y estruendosa, aún no alza la batuta frente a su Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y sus admiradores le lanzan vivas y bravos. El concertador venezolano tiene un poderoso carisma y casi nadie se le resiste.

El primero de los tres conciertos que ofrecerá en México como parte de varias celebraciones (la gira mundial por el centenario de LA Phil, los 50 años de relación entre México y Los Ángeles, una década al frente de la Filarmónica y 85 años del Palacio de Bellas Artes) inició con una obra contemporánea, Sustain, de Andrew Norman.

La pieza de Norman fue comisionada por LA Phil, fue estrenada y grabada el año pasado y desde entonces la ha presentado en distintos escenarios; es conocido que al concertador venezolano le gusta programar obras clásicas y de reciente creación, y le ha dado impulso a jóvenes compositores, pero también a autores con una sólida trayectoria.

Sustain ha merecido grandes elogios de la crítica especializada; de acuerdo con las notas del programa su autor la concibió con la intención de de aproximarse al tiempo, por ello repite la misma música diez veces, una tras otra, y cada repetición es más rápida que la anterior, pero es también un proceso sonoro permeado por sentimientos de tristeza y pérdida porque el tiempo no deja de transcurrir y el ser humano no ha sido capaz de dejar un mejor hogar para las próximas generaciones.

La recepción a la obra de Norman es dividida, su paleta de colores y texturas si bien tienen una elegante simplicidad, las repeticiones en un solo movimiento crean, por momentos, atmósferas densas y complejas que dominan durante más de la mitad de la pieza, pero hacia el final del único movimiento se desata una intensidad sonora, coronada por un apasionado diálogo a dos pianos colocados de extremo a extremo de la orquesta, para concluir con un desvanecimiento casi esperanzador, como un último suspiro.



Foto: cortesía INBAL

En la segunda parte, LA Phil presenta su lectura de la Sinfonía número 4, Romántica, de Brucker, una pieza que va de lo majestuoso a lo contemplativo, de gran profundidad y riqueza sonora. Para su compositor, escribir esta obra implicó un viaje muy complejo, lleno de revisiones y de descalabros, hasta convertirse en una de sus obras más representativas.

Según los expertos, se trata de una obra con cambios en la textura y en la orquestación, que culminan en un cuarto movimiento de gran agitación, con un clímax estremecedor. LA Phil y Dudamel, sin embargo, no logran llegar al punto más alto de la genialidad bruckneriana; pero contra el carisma del venezolano, no hay nada. El público se rinde a sus pies y lo celebra y lo vitorea por largos minutos.

El concertador que puede tocar con la iconica Filarmónica de Viena, pero también con Katy Perry, y que cree profundamente en el poder de la música como elemento vital de la transformación social, sale una y otra vez al escenario para agradecer la entrega mexicana.

LA Phil se presentará la noche de este miércoles en el Palacio de Bellas Artes, con el programa conformado por Téenek – Invenciones de territorio de la mexicana Gabriela Ortiz, Must the Devil Have all the Good Tunes? de John Adams, comisionadas ex profeso por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y La consagración de la primavera de Ígor Stravinski.

Mientras que el 14 ofrecerán un concierto en el Auditorio Nacional con el programa intregrado por obras de los compositores venezolanos Aldemaro Romero y Paul Desenne, la obra Huapango de José Pablo Moncayo, Danzón num. 2 de Arturo Márquez y música que John Williams escribió para diversas películas.

fjb