La vida de Hernán Cortés es una epopeya, una aventura increíble, asegura el historiador francés Christian Duverger, uno de sus más destacados biógrafos, lo dice a propósito de su nuevo libro Memorias de Hernán (Grijalbo) que recupera datos que había dejado fuera de otros libros, pasajes biográficos que no había publicado y que ahora pone en voz del propio Cortés, en forma de las memorias de un padre su hijo Martín, procreado con la Malinche, y cuyo corazón es el mestizaje. “No hay que novelar algo que ya es una novela”, afirma el también autor de Cortés.

Tras años dedicado a estudiar la vida del conquistador que dio lugar al nacimiento de la Nueva España, Duverger toma la voz de Cortés para contar, en primera persona, una carta dirigida a Martín, en la que le habla de su vida, familia, aventuras, su paso por Cuba, Santo Domingo y el viaje a lo que sería la Nueva España, así como la confrontación con la Corona Española y sus últimos años en los que fueron prohibidos sus libros y su filo literario.

¿Vuelve a Cortés a través de una carta a Martín?

Cortés escribe una carta al final de su vida, está en Valladolid dedicado a escribir, escribió dos libros, entonces ¿por qué no escribir un tercero? Es una carta larga dirigida a su hijo Martín, hijo de Malinche, eso me permite contar lo que considero como una historia de amor y hablar del mestizaje. Es un libro sobre el mestizaje como fundamento de la construcción de la identidad mexicana. Hoy México es un país más mestizo y se lo debe a Cortés que adaptó una práctica prehispánica de los pueblos indígenas que ofrecían a sus mujeres para una integración. Este México mestizo no es solo producto de Cortés, sino de una larga tradición de mestizaje entre los diferentes grupos indígenas.

¿Cortés estaba convencido de fundar el mestizaje?

Cortés hizo todo para que Martín entrara a la Orden de Caballería de Santiago, eso significa que quería imponer el mestizaje como una cosa natural y lo logró. Al momento de casarse en España con una mujer de la casa real obliga al sistema de poder a aceptar el mestizaje; a partir de eso, que es algo simbólico, vemos que es una convicción de Cortés; que la salvación de México, después de la llegada de los españoles, es el mestizaje y eso lo lleva a ser un país independiente. Sé que evidentemente hay un rechazo común en México de ese tema.

¿Por qué cree que hoy priva un rechazo al mestizaje?

Esa negativa del mestizaje es un error, porque es un hecho histórico, hubo un mestizaje inducido por Cortés y sus compañeros. El mestizaje no fue solamente Cortés y Malinche, todos los compañeros de Cortés se casaron con mujeres indígenas y de eso nació un mestizaje; me extraña el hecho de no aceptar una realidad histórica, no veo realmente la ventaja de tener una visión despectiva del mestizaje para México.

Presento a un Cortés dedicado a instalar el mestizaje que es una práctica prehispánica y una práctica humanista, el mestizaje significa que los dos lados son equivalentes, no es la definición de la superioridad de un lado contra el otro; no veo cuál es el interés de rechazar esa figura de Cortés humanista muy apegado al mundo indígena, hablaba náhuatl y cuando llegan los franciscanos de Extremadura les pide que la cristianización se haga en idioma nacional, si podemos utilizar el náhuatl, como idioma nacional, y en otros idiomas indígenas.

¿Dice defensor de la cristianización?

La cristianización era una obligación moral para evitar la esclavitud, eso es un elemento importante. Cuando le hacen un juicio en 1529 a Cortés, la principal acusación es que no ha construido ni una sola Iglesia, lo que significa que no fue un fanático de la destrucción de las pirámides, lo hizo de manera mestiza, lo que significa que la iglesia se construyó sobre las pirámides, pero no se destruye la pirámide. Cortés tuvo una gran atracción por la cultura nativa y un gran respeto, independientemente de la violencia de la conquista. Que no fue solamente la violencia de los españoles, también la violencia de los grupos aliados a Cortés que aprovecharon la presencia de 500 españoles, que es nada, para librar una guerra contra Tenochtitlan.

¿No es negar la violencia?

Cortés no estaba a favor de la violencia, su técnica para controlar el país es el mestizaje. Cortés conservó todos los jefes en el poder cuando llegan en Tenochtitlán, lo que significa que no hubo realmente deseo de eliminar. Cuando dicen que no quedó una casa entera después de la conquista de Tenochtitlán, hay que matizar. No vamos a negar que fue una batalla muy difícil que duró cuatro meses. El Cortés que presentó es más accesible, más digno para un fundador del país, porque es el fundador del país, y si además este fundador es un gran escritor mundial, inventor de la novela, ¿por qué no aceptarlo así?

¿Por qué reivindicar la figura de Cortés cuando hay un ataque a lo español?

Cuando comencé a investigar el tema de Cortés era virgen porque era un tema tabú y nunca fue un tema de investigación; el único que hizo una investigación fue José Luis Martínez en los años 80, es la primera vez que vemos un intento para presentar a Cortés de manera científica. Lo que hizo Martínez fue que al lado de su libro sobre Cortés presenta cuatro tomos de documentos cortesianos, lo básico del trabajo de un historiador es recuperar datos de los archivos. A partir de este momento se abrió un camino y entré en este camino; luego descubrí que había un sinnúmero de documentos en archivos, todos inéditos, eso fue parte de mi trabajo de historiador, todo lo que digo es producto de una larga investigación, no hay nada de invención.

¿Pero hay una visión muy negativa contra Cortés?

Es un proceso normal entre el descubrimiento de una cosa nueva y la aceptación global en un pueblo, eso toma 30 años, entonces todavía no estamos en los 30 años y si necesitamos 40 años, pues así será. Tengo fé en que eso va a cambiar y será un orgullo de los mexicanos tener un fundador del país que es una personalidad de alto nivel, y un gran escritor. Cortés al inventar un narrador ficticio —este famoso soldado raso— crea un género nuevo que podríamos llamar novela. Y lo hace una generación antes que Cervantes. Siempre me gusta recordar que 1547 muere Cortés y en 1547 nace Cervantes. Cervantes tiene un antecedente y se llama Hernán Cortés.