En "Mateo Ricci", de los directores Luis de Tavira y Jorge Arturo Vargas, hay caminos religiosos, culturales e históricos alejados, en apariencia distantes, que se tocan en algún punto para reconocerse similares. "Nadie se salva solo" es una de las frases que se leen en las pantallas del dispositivo escénico y explica cómo la pluralidad espiritual puede apelar a una base común: la empatía, la amistad, la tolerancia y el reconocimiento del otro. Desde varios planos de la narración y del lenguaje escénico —hay máquetas, pantallas, marionetas, música en vivo, lenguaje de teatralidad oriental, máscaras y hasta una escena en chino—, a la manera quizá de las muñecas rusas o matrioskas, se cuenta la empresa mística de Ricci, misionero jesuita, científico y humanista italiano, que vivió en la segunda mitad del siglo XVI y dedicó buena parte de su vida a predicar en China; historia a la que atraviesa otro plano temporal: el de México, en el presente, con un grupo de turistas que visita el monumento a Lì Mǎdòu —el nombre de Ricci en chino—, ubicado en el jardín del Colegio del Partido Comunista en Pekín, y se entera, a través de WhatsApp, de un crimen real que, en escena, bordea el teatro documental: el asesinato, en junio de 2022, de los jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, así como del guía turístico Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Un crimen que cometió una figura criminal de la región Noriel Portillo Gil, quien, como justicia bíblica —"el que a hierro mata, a hierro muere”— fue asesinado posteriormente.

En palabras de Luis de Tavira, la pieza plantea dos niveles de escenas, una que intenta evocar la aventura prodigiosa de un humanista del siglo XVI, quien sucumbió a la pasión por el conocimiento de lo distante, "de lo que vibra en el confín" y que intenta alcanzarlo porque siente una profunda atracción por el conocimiento de lo otro, de lo diferente. "Es un momento cultural significativo e importante, un cambio que implicó al humanismo y el surgimiento de la ciencia moderna". Aunque al aire lo rondaban los imperialismos y colonialismos, explica el director, la aventura de Ricci estuvo alejada de estos.

"Él no va a China acompañando a una empresa conquistadora o colonialista. Él entra caminando solo, sin compañía de nadie, como un ser humano que está a la búsqueda de una amistad o de una comprensión de lo que nos resulta incomprensible; por lo tanto, es un tipo de aventura misionera muy distinta a la que estamos acostumbrados a entender, por ejemplo, la que se vivió en América Latina, con los evangelizadores que venían acompañando a los conquistadores; en la que el Cristianismo se abre paso a través de la espada o de la Inquisición".

No es el caso de este hombre singular, abunda Tavira. No es el caso de este hombre tan particular: un científico y humanista que descubre la posibilidad del encuentro y formula, por primera vez, la utopía de la amistad de las diferentes culturas.

El punto de partida fue la profunda estima, simpatía y respeto que se le tiene a Ricci en China, cuenta.

"En un primer plano está la aventura de este padre de la sinologías, de este cartógrafo que es el primero en representar el mapa mundi descentrando el eje para poner a China en medio y no a Europa como sucede en la representación de Greenwich. En la sola representación del mundo se pone a China en el centro porque ha entendido que eso quiere decir la palabra China. China quiere decir ´el reino de en medio ́, cambiando el eje de la tierra al cielo porque para los chinos el centro está en el cielo; allí es donde ellos descubren lo que son. Ricci es el primer cartógrafo de un mapa mundi que supera el eurocentrismo dominante para plantear una forma diferente de mirar el mismo mundo".

La cartografía es, en otras palabras, paralela a su vocación espiritual, algo sobre lo que el dramaturgo y director afirma: "Ricci fue un hombre convencido de que hay muchos mundos. Solemos decir que "cada cabeza es un mundo" o "cada cultura inventa un mundo", pero él está convencido de que todos los mundos están en éste, en uno mismo; de ahí su optimismo cultural".

Se trata del evangelizador transfigurado por oriente y el contacto con otra cultura: "Éste es el primer horizonte del espectáculo: el narrar, el representar algunos momentos importantes de este encuentro, que no es sencillo. Al mismo tiempo, al considerar esta forma de intentar ser amigo del Oriente desde su cultura; entender y enriquecerse, aprender del otro, recordamos a los jesuítas que cambiaron en el siglo XX su manera de intentar ser misioneros".

Es ineludible, entonces, hablar del asesinato de los misioneros que tuvieron ese espíritu, intentando convertirse en rarámuris e integrarse a una cultura en resistencia, "que es rehén de una violencia normalizada y de la impunidad rampante. El espectáculo camina en estos dos lados del espejo: por un lado, evocar y rememorar la valiosa e inspiradora aventura de Mateo Ricci y, por el otro, valorar y testimoniar la vida y muerte de estos jesuitas mexicanos que vivieron muriendo entre los tarahumaras".

Tavira subraya uno de los elementos de la puesta en escena: la escena en chino como una manera de representar el problema de la muralla lingüística; para ello, los actores tomaron lecciones . El objetivo es provocar al espectador y que comprenda las implicaciones de los recién llegados que quieren atravesar las barreras culturales. "Ricci aprendió solo el chino, tal como los misioneros que decidieron convertirse en rarámuris".

Por último, el director afirma que "Mateo Ricci" es una obra que se empalma con un presente en el que predominan la xenofobia y la intolerancia: el malentendido sistemático que está llevando al mundo hacia una nueva Guerra Fría; la pérdida de la empatía que nos hace ingresar en el posthumanismo y olvidar aquello que nos hace humanos y distintas; la incomprensión de toda comunicación y la imposibilidad de una ética universal".

La obra fue escrita por José Ramón Enríquez, José María de Tavira y Luis de Tavira y puede verse hasta el 11 de junio, de miércoles a viernes, a las 19:00 horas, y sábados y domingos, a las 18:00 horas en el Teatro de las Artes del Cenart