Los integrantes de OV7 preparan show y ¡no se hablan!

Los integrantes de OV7 se han encargado en desmentir todos los rumores sobre la mala relación que actualmente llevan; lo cierto es que últimamente no tienen una muy buena comunicación actualmente. Gente cercana a su equipo de producción nos ha contado que durante los ensayos que el grupo tiene estos días, previos a sus próximos shows, ni siquiera se dirigen la palabra. Esto ha provocado que el trabajo de Ari como productor se vea mermado, ya que coordinarse con sus compañeros está siendo complicado.

Lucía Méndez respeta al Silvia Pinal, pero no haría lo que ella

Lucía Méndez comenta que admira y respeta enormemente a Silvia Pinal, quien a sus más de 90 años sigue trabajando, lo que causó controversia por hacerlo en silla de rueda para una obra de teatro, pero al contrario de ella, sí piensa en el retiro y no seguir trabajando a esa edad.

“Yo si he pensado en el retiro, Sylvia tiene 90 años creo, yo la admiro enormemente y yo no sé si esté todavía a los 90 años, yo no sé me van a llevar una flor ahí, pero yo digo que me retiraré antes, sí, definitivo”, comenta.



Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Agustín Salinas.

Cynthia manosea a otro… accidentalmente

Mientras Carlos Rivera no está, Cynthia Rodríguez le toca las partes íntimas a otro hombre, pero no hay nada qué temer. Todo sucedió cuando la conductora de televisión estaba realizando una actividad en el programa de televisión abierta Venga la Alegría, la cual consistía en saltar con tacones y al mismo tiempo romper unos globos mientras tenía los ojos vendados, pero mientras lo hacía perdió el equilibrio y en el acto tocó accidentalmente a su compañero Roger González, ambos lo tomaron como broma.

