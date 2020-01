La Tierra Media está hoy de luto. Christopher Tokien, hijo de J.R.R. Tolkien, el mítico autor de "El hobbit" y "El Señor de los Anillos", ha muerto a los 95 años. La Sociedad Tokien dio la noticia confirmando el fallecimento.



Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x

— Tolkien Society (@TolkienSociety) January 16, 2020