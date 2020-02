Feria del Libro de Minería: Colima y Abel Quezada invitados especiales

Al presentar la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se realizará del 20 de febrero al 2 de marzo, Fernando Macotela, director del encuentro librero, aseguró que aun cuando en esta ocasión tendrán un total de 424 editoriales participando, no pretenden alcanzar récords. “No estamos rompiendo récords, no son mil editoriales, pero ese número es algo que no podemos pasar por alto”.

Su apuesta sí está en el programa de la feria. “Llevamos mil 269 actividades; es posible que lleguemos a las mil 300: llegaremos a las que se llegarán, número que daré al final de la feria. Lo que sí es que hasta ahora tenemos 836 presentaciones editoriales, 132 charlas y conferencias”, señaló Macotela, quien además dijo que el número aproximado de participantes es de tres mil 500 personas hasta el momento.

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que tendrá a Colima como invitado de Honor y estará dedicada al caricaturista Abel Quezada, quien será el homenajeado central de esta fiesta de los libros que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ingeniería.

Carlos Ramírez Vuelvas, secretario de Cultura de Colima dijo que su estado va a participar con más de 60 actividades, la mayoría de ellas sobre promoción del libro y la lectura, aunque habrá otras actividades culturales, con grupos musicales, pequeñas dramatizaciones y lecturas dramáticas.

“Van a participar más de 120 escritores, investigadores, autores de libros, creadores de Colima o de la región Centro-Occidente, y habrá algunos otros invitados que han tenido una vinculación con el estado”, señaló el funcionario quien aseguró que el programa que han preparado se podría segmentar en tres grandes secciones: una que recuerda a autores históricos de Colima, como Griselda Álvarez y Balbino Dávalos; otro dedicado a autores jóvenes, como Rogelio Guedea o Sergio Briceño, David Chávez, Guillermina Cuevas y, finalmente, una temática general que alude a la cultura colimense.

Durante su participación, Juan Luis Arzoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) aseguró que esta feria es un referente obligado, un emblema de la promoción cultural de la UNAM y dijo que no se entiende el panorama cultural de la Ciudad de México sin la figura de la Feria de Minería. “Es una fiesta de los libros que ha perdurado por cuatro décadas gracias a los lectores, los editores y los organizadores”.

A lo largo de 12 días, la feria recordará a escritores como Guadalupe Dueñas, Eliseo Diego, Ray Bradbury, Mario Benedetti, Luis G. Basurto, José de la Colina, Federico Fellini y Mario Puzo, entre otros, en su programa de efemérides.

