Anne Carson gana Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña

La escritora canadiense Anne Carson ganó el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña en Lengua Española 2019 en la categoría de Trayectoria.

La autora canadiense reconocida como “El nombre mayor de la Poesía en Lengua Inglesa”, fue postulada para el concurso auspiciado por el Gobierno del Estado de Coahuila, por la Universidad de Salamanca, España, Vaso Roto Ediciones y la revista española editada en Madrid, WMagazine.

“Su pensamiento poético alcanza allí donde no puede penetrar la filosofía, explora rincones del concepto del ‘yo’, del ser y del deseo a los que nunca antes se había llegado”, dijo Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura local.

“Su obra es tan revolucionaria como lo fueron el invento del microscopio o del telescopio”, agregó.

La funcionaria que anunció a la ganadora a nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, apuntó que la obra de la autora genera un discuso poético profundamente anclado en la tradición occidental, desde Safo y Eurípides a Emily Brönte y Gertrude Stein.

La funcionaria aseguró que Carson tiene la intención de recibir el premio que se entregará en el marco de la próxima Feria Internacional del Libro Coahuila 2020.

Anne Carson es autora de "Plainwater: Essays and Poetry", 1995; "Glass, Irony and God", 1995; "Men in the Off Hours", 2000; y "The Beauty of the Husband", también de 2000. Además "Decreation", 2005; "Autobiography of Red", 1998 y un volumen con sus versiones de la poesía de Safo, "If Not, Winter", de 2002.

Ha sido galardonada con el Premio Lannan de Poesía 1996; Premio Pushcart 1997; Beca Guggenheim 1998; Beca MacArthur 2000; Premio de Poesía Griffin por Men in the Off Hours 2001.

