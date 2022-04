Las películas favoritas de García Márquez para recordarlo a ocho años de su muerte

Hoy que se cumplen ocho años de aquel jueves 17 de abril de 2014, día de la muerte del escritor y periodista Gabriel García Márquez, recuperamos la lista con las 16 películas favoritas de Gabo, que el Centro Gabo junto con Rodrigo García Barcha, hijo mayor del Premio Nobel de Literatura y director de cine y televisión, construyeron para guiar a sus lectores y admiradores en el mundo del cine que al escritor le gustaba.

Desde “Barbarroja” (1965), de Akira Kurosawa hasta “The General” (1926), de Buster Keaton, pasando por “Ladrón de Bicicletas (1948), de Vittorio de Sica; “Canoa” (1976), de Felipe Cazals; “La Historia de Adele H” (1975), de Francois Truffaut; “Ciudadano Kane” (1941), de Orson Welles y “Z” (1969), de Costa Gavras, están en la lista de las 16 películas que a Gabriel García Márquez más le gustaban.



Foto: Especial

El Centro Gabo, que es un proyecto internacional para preservar y promover el legado de Gabriel García Márquez, a partir de lo establecido en la Ley 1741 del 24 de diciembre de 2014 “por medio de la cual la Nación rinde honores a la memoria del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Un homenaje nacional al alcance de los niños”, enlistó las 16 películas que responden a lo que el propio Gabriel García Márquez contó en su autobiografía, “Vivir para contarla”, en la que relató que en su niñez, cuando vivía en la casa de sus abuelos maternos en Aracataca, el coronel Nicolás Márquez solía llevarlo a ver películas al teatro Olympia.



Foto: Especial

En ese libro, Gabo cuenta que eran largometrajes de vaqueros, casi todos westerns protagonizados por Tom Mix, cuya trama Gabo debía repetir al día siguiente en el comedor por orden de su abuelo. “Me hacía contar la película en la mesa, me corregía los olvidos y errores y me ayudaba a reconstruir los episodios difíciles. Eran atisbos de arte dramático que sin duda de algo me sirvieron”, escribió.



Foto: Especial

De esa manera, el cine entró en la vida de García Márquez antes que la literatura, inclusive mucho antes de que aprendiera a leer y a escribir. “Las películas producirían en el escritor colombiano la misma obsesión que las novelas. Es por eso que, de forma paralela al periodismo y la ficción escrita, Gabo mantuvo siempre una intensa relación con el universo cinematográfico. Para el 2014, el año de su muerte, había colaborado directamente en más de una docena de filmes como editor, guionista, actor y productor, y se había convertido en el escritor latinoamericano del siglo XX con más historias adaptadas a la pantalla grande”, señala en un texto el Centro Gabo.

En ese texto que sirve de introducción para enlistar las 16 cintas predilectas de Gabo, el Centro que preserva la obra del autor de “Cien años de soledad”, recuerda que en esta faceta del Gabo cineasta, el escritor obtuvo varios reconocimientos como el Premio Ariel al mejor argumento en 1975 por la película “Presagio” –basada en un cuento oral suyo, “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”– y el Premio Ariel al mejor guion original en 1980 por “El año de la peste”, una adaptación libre de la novela de Daniel Defoe “El diario del año de la peste”.



Foto: Especial

En la lista de las películas que a Gabo le gustaban más, están también “Jules et Jim” (1962), de Francois Truffaut; “Los Fusiles” (1963), de Ruy Guerra; “Playtime” (1967), de Jacques Tati; “Cristo se Detuvo en Eboli” (1979), de Francesco Rosi; “Providence” (1977), de Alain Resnais; “La Conversación” (1974), de Francis Ford Coppola; “A la hora señalada” (1952), de Fred Zinnemann; “Tarde de Perros” (1975), de Sydney Lumet; y “Perros de Paja” (1971), de Sam Peckinpah.



