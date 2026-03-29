Cuatro hombres encapuchados entraron en la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, y se llevaron las obras durante la madrugada del lunes pasado, dijo a la AFP un portavoz de los carabinieri, confirmando una información difundida por la cadena de televisión Rai.

Los ladrones se llevaron "Los peces" (1917), una obra de Auguste Renoir; "Naturaleza muerta y con cerezas" (1885-1887), de Paul Cézanne; y "Odalisca en una terraza" (1922), de Henri Matisse.

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Los delincuentes forzaron una puerta para acceder a una sala en el primer piso del edificio antes de escapar a través del parque del museo.

La policía está revisando las grabaciones de videovigilancia del museo y de los comercios vecinos, señaló el portavoz.

La Fundación Magnani Rocca alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani (1906-1984), que también incluye obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya y Monet.

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